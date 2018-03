Local

2018-03-05

Ante las inconsistencias del juez Arturo Ampudia Amaro, familiares del profesor de educación física acusado de abuso sexual en agravio de una menor de edad de una estancia en Yautepec, exigieron a la presidenta del Poder Judicial, María del Carmen Verónica Cuevas López, el cambio del impartidor de justicia porque podría estar trabajando bajo consigna.

En este sentido Roberto, hermano de Mauricio “N”, aseguró que en reiteradas ocasiones han presentado los dictámenes que ha realizado la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), en donde manifiestan que el hoy imputado no ha sido considerado como una persona de alto riesgo.

Manifestó que después de la vinculación a proceso de su hermano, el pasado mes de septiembre del 2017, el juez Arturo Ampudia se ha aferrado con procesar a Mauricio “N”, al mencionar que pese a las inconsistencias y errores por parte de la Fiscalía General, se ha abocado a ello.

“En las audiencias que hemos presenciado, no entendemos la manera de trabajar del juez, así que solicito el cambio del juez Arturo Ampudia, debido a que desde el momento en que mi hermano enfrenta un proceso se le negó la libertad, aún a sabiendas que tenemos peritajes y pruebas contundentes para demostrar que él no cometió ningún delito en donde tenemos la evaluación de la UMECA, quienes diagnostican que no es una persona peligrosa al igual que la familia y aún así mi hermano lleva más de seis meses preso”.

Cabe mencionar que el año pasado, el juez Arturo Ampudia Amaro fue uno de los impartidores de justicia que fue acusado por exigir dinero o dádivas que ascienden a los 50 a 500 mil pesos para dejar en libertad a los presuntos delincuentes, en donde a un grupo de impartidores de justicia se les realizaba un depósito mediante las tarjetas de los Oxxo´s.

Además de que se ha caracterizado por haber sido proyectista del entonces magistrado presidente del Poder Judicial, Miguel Ángel Falcón Vega, y meses más tarde fue nombrado como juez de primera instancia.

Antecedente

En el mes de junio del 2017, fue detenido el profesor de educación física de una estancia denominada “Barnie” ubicada en el municipio de Yautepec, por lo que en septiembre de ese año, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que el agente del Ministerio Público de la zona Oriente obtuvo la vinculación a proceso en contra del educador de física Miguel Mauricio “N”, por el delito de abuso sexual agravado cometido en perjuicio de una niña de tres años de edad.

De acuerdo a los hechos, estos ocurrieron el pasado 28 de junio, cuando la pequeña, alumna de una estancia infantil situada en el municipio de Yautepec, refirió a su madre dolor en su zona genital mientras era bañada, debido a que su profesor de educación física le puso una pomada y la lastimó.

La madre indagó y al presumir que su hija había sido víctima de un delito sexual acudió a la Fiscalía Regional Oriente a iniciar la denuncia.

El médico legista confirmó la agresión, de este modo el Ministerio Público especializado en Delitos Sexuales solicitó y obtuvo del juez orden de aprehensión en contra del posible agresor.