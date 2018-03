Local

Yesenia Daniel

2018-03-05

Jojutla, Mor.- La familia Cruz Aguirre en el número 314 de la calle Ricardo Sánchez en el centro de Jojutla perdió a dos de sus integrantes en el sismo del 19 de septiembre: un bebé de dos años de edad y una muchacha de 30 años, invidente; por miedo a las réplicas y dolidos por la pérdida de sus familiares dejaron su casa para refugiarse en otro vivienda, no fueron censados cuando las brigadas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano (Sedatu) iniciaron los recorridos, tampoco fueron incluidos en el programa Unidos por Morelos. Su casa sigue en escombros y apenas con un cuarto que sirve de cocina para todos, y cada vez más débil por los constantes movimientos de la tierra.

Tiempo después cuando volvieron a su casa, acudieron a la mesa de atención de Sedatu en el zócalo de Jojutla en donde les dijeron que serían integrados en una “segunda vuelta” para recibir el apoyo del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), pero eso nunca sucedió. La casa de la familia Aguirre en donde viven en total 5 familias, está a tan sólo unos pasos de donde estuvo el presidente Enrique Peña Nieto, cuando visitó Jojutla al día siguiente del sismo. Ese día, soldados del ejército ayudaron a remover escombros en busca de más víctimas pues la calle Ricardo Sánchez, estaba irreconocible, prácticamente todas las casas se vinieron abajo, muchas de ellas eran patrimonio histórico del municipio, la mayoría de adobe.

“Lo que pasa aquí es que es un solo predio donde vivimos cinco familias diferentes, todos somos familia pero cada familia tiene su casa, su hogar y su familia, y cuando vinieron censando nada más les dieron el Fonden a dos de nuestros familiares, que fue a mi tío y a un primo, pero a otro tío, a mi mamá y a mi prima no nos dieron; mi prima en su momento no estuvo porque por miedo y todo tomó a su familia y se los llevó y de hecho ella ya no recibió ningún apoyo, nosotros sí pero ya después el apoyo del Fonden ya no nos lo pudieron dar”, explicó Angélica Cruz Aguirre.

Las fotos de Martha Leticia Cruz Aguirre y Daniel Mateo Novoa Cruz, -montado en un avioncito de la feria-; junto con las veladoras que los han acompañado desde el día de la desgracia, cuidan la entrada del lote baldío, hay también un arco apuntalado con la esperanza de rescatarlo y no demolerlo.

Angélica y su familia, tíos y primos hicieron un llamado a las autoridades para considerarlos en los apoyos o en alguna propuesta para reconstruir las tres casas que no recibieron apoyo del Fonden.