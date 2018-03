Tribuna Legislativa - Quinto Informe

Opinión

| Javier Bolaños*

2018-03-05

Hace unos días el Gobernador de Morelos cumplió con la obligación constitucional de entregar al Congreso su quinto informe de gobierno. Estamos a menos de 7 meses de que entregue el poder y es pertinente hacer un balance. Desde luego, cada uno tendrá su propia opinión, pero a mi juicio el saldo es negativo, lo cual confirman algunas encuestas que colocan al gobernador como el peor calificado de la República.

Quiero referirme en este breve espacio a lo que llamaría dos botones de muestra del fracaso social y político de este gobierno: El Estadio de Zacatepec y el Palacio Legislativo.

Con los propósitos de impulsar el deporte, particularmente entre la juventud, así como para combatir la desintegración social y abatir la delincuencia, se derribó desde sus cimientos el Estadio Agustín el “Coruco Díaz”. Se habla de un costo elevadísimo para el tamaño de la obra; de los cuales 400 millones fueron con deuda pública; ésta nunca se licitó, en contravención de la ley, y carece de estacionamiento público.

¿Dónde está el fracaso social? En que dicho estadio fue entregado a una empresa particular que no cubre ningún fin social. El estadio fue concesionado por 15 años a una filial del empresario Jorge Vergara, que no paga ni el mantenimiento del lugar ni la seguridad para sus espectáculos, por supuesto no paga un centavo por usufructuar un espacio público edificado con el dinero de todos. No se permite el acceso a la gente de Morelos, no se promueven jugadores locales, y quien quiere ver el espectáculo debe pagar por ello.

Por otra parte, el recién inaugurado Palacio Legislativo del Congreso Local se construyó también con deuda pública, así consta el listado que emitió la Secretaría de Hacienda de Morelos relativo a las obras gestionadas con el endeudamiento de los 2 mil 800 pesos que se contrató.

¿Por qué es un fracaso social y político esta obra? Porque no puede haber gobierno rico y pueblo pobre, esta obra del Congreso local debió suspenderse y atenderse los daños ocasionados por el sismo del 19 de septiembre. Se trata de un espacio de opulencia frente a las graves carencias que a diario se viven en todos los municipios donde el temblor sembró caos.

Políticamente incorrecto, pudiera ser el término más suave que se le pudiera dar al acto de inauguración de un edificio de 400 millones de pesos, mientras cientos de niños siguen tomando clases en la calle, cuando los hospitales están deshechos y las familias siguen viviendo en carpas.

PUNTO DE ACUERDO

Este lunes cumplimos 5 días de plantón en las instalaciones de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, acompañando a hombres y mujeres valientes y esforzados, que lo único que piden es que se cumpla la palabra empeñada. Les ofrecieron 120 mil pesos en dos tarjetas bancarias para mano de obra y materiales. Después de cinco meses solo han recibido 15 mil. Nadie responde por esto. El delegado federal optó por la táctica del avestruz, nunca se presentó a dialogar, a explicar, a ofertar alguna solución. El tema lo llevaré a la Cámara de Diputados y exigiré la intervención directa de la secretaria Rosario Robles en el caso. Dentro de 10 días el asunto será explosivo, se cumple medio año de sufrimientos y ausencia del gobierno federal.

Del gobierno de Morelos también otra gran estafa para los damnificados, les entregaron vía el programa Unidos por Morelos, una tarjeta de plástico simulando una de débito o crédito, con números en relieve, pero que no la respalda ningún banco, no se puede cobrar nada con ella en ningún establecimiento. Y a la mayoría no les han dado ni un centavo y ni un saco de cemento.

Mejor hubiera sido, que el alto costo que significó hacer los plásticos, se los repartieran a los más necesitados.

*vicepresidente de la cámara de diputados.