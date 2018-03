Brevi@rio... - Ni candidatos ni fórmulas mágicas

Opinión

2018-03-05

Pronto empezarán las campañas políticas y con ellas la posibilidad de que los ciudadanos elijamos a los gobernantes para los próximos tres y seis años. Más allá de las opciones que hay para los múltiples puestos, lo que está en juego es el futuro del país y del estado donde los problemas se multiplican y se agravan, y para los cuales no hay nombres, hombres o mujeres con fórmulas mágicas para enfrentarlos y resolverlos. Por sí solo, nadie por mayor voluntad que tenga (y eso es mucho), podrá con el timón de un barco que navega por aguas turbulentas.

Superadas las precampañas y muchos de los deseos de los aspirantes a ocupar puestos públicos se cumplen y se desechan, lo que viene ahora al iniciar la etapa decisiva del proceso electoral va más allá de los partidos políticos y de las opciones que de gobierno que representan y de quienes serán sus abanderados. Quienes quieran competir para alcanzar su objetivo de gobernar los próximos tres o seis años, deben ofertar propuestas y soluciones serias y viables, pues el estado y el país no aguantan más ocurrencias, omisiones, abusos y frivolidades de sus autoridades; o sacan adelante el barco o todos nos hundimos con este.

De allí que para las próximas campañas políticas lo que lo ciudadanos esperan es escuchar propuestas, basadas en el pensamiento lógico, serio y analítico de los aspirantes y de sus partidos, si es que estos atributos no se les han olvidado y tienen idea de lo que al estado y al país le ha venido ocurriendo los últimos años, en donde precisamente la alternancia política parece no haber sido la forma para buscar que desde el gobierno se camine con rumbo claro y se aspire a mejorar el estado de las cosas. La alternancia, que abrió la posibilidad a nuevos grupos políticos a gobernar, no parece haber sido la solución a los problemas sociales que se han agravado.

Y es que si algo ha quedado claro para todos es que no hay ni candidatos magos ni fórmulas mágicas, y lamentablemente hasta las pasadas precampañas, muchos han insistido en lo mismo, es decir en prometer una sarta de barbaridades como si el estado de cosas admitiera más ocurrencias. Por ejemplo, mientras las tendencias en el mundo ahorcan a los países subdesarrollados, cuyos gobiernos no pueden o no quieren atender sus problemas más básicos, pretender un aislamiento del resto del concierto internacional apostándole a nuestros propios recursos parece un suicidio.

Llego pues también la hora de razonar y ayudar a que otros razonen el voto, evitando con ello más aventuras cediendo el Poder político a quienes no les interesa el desarrollo del país, ni resolver los enormes problemas que enfrentamos todos. Ni la pobreza, la miseria, la violencia o la corrupción serán superadas si seguimos dejando en manos de malos gobernantes nuestro destino de país…

BREVES: Difícil para el aspirante presidencial de la Coalición Por México al Frente Ricardo Anaya, han sido las últimas semanas, tanto que hasta ya se rumora que se tendría que bajar de la carrera y en su lugar le entraría Javier Corral, el gobernador panista de Chihuahua. Y es que no cesa la campaña en contra del joven Anaya por los presuntos negocios ilícitos que habría realizado en complicidad con empresarios de dudosa reputación, y lo peor de todo es que si bien en un inicio no pareció afectar la simpatía social del precandidato del PAN-PRD-MC, la realidad es que a estas alturas comienza a disminuir notoriamente su popularidad. Algo urgente en la estrategia de control de daños debe hacer su equipo de trabajo o de lo contrario sí tendrán que tomar en serio que alguien le entre al relevo… Por cierto y ya que tanto le reclaman sus detractores al panista, para que aclare cómo es que ha vivido y se ha hecho de fortuna durante su vida, también los otros aspirantes deberían hacer lo propio, pues nomás no queda claro, por ejemplo, cómo es que ha subsistido dándole varias vueltas al país el morenista Andrés Manuel López Obrador, si lleva 20 años sin trabajar; también José Antonio Meade, que nos diga cómo se ha hecho de su patrimonio familiar, pues reza la sabiduría popular “o todos coludos o todos…”…

