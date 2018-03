Justicia

| Pancho Rendón

2018-03-05

Cárteles con mensajes pretende generar psicosis en E. Zapata

Se repite la historia de hace 10 años cuando integrantes del crimen organizado a través de las redes sociales enviaron mensajes a la ciudadanía donde advierten que después de las 20:00 horas, ya no querían ver a nadie caminando o en autos circulando por las calles de Cuernavaca, lo que generó una gran psicosis hace una década, prueba de ello es que el día que la maña lanzó su advertencia desde las seis de la tarde, un número importante de comercios de la capital decidieron cerraron sus cortinas lo que originó que las calles se quedaron prácticamente abandonadas como si tratara de una ciudad “fantasma”, pero ahora resulta que los integrantes de los grupos delictivos han llegado al municipio de Emiliano Zapata para amenazar con levantar, torturar y ejecutar a los mañosos que trabajaban para Víctor N, conocido como “El Largo”.

Y es que por segunda ocasión en menos de ocho días dejaron un narcomensaje más donde advierten en el municipio de Emiliano Zapata, que a partir de las 22:00 horas ya no quieren ver a nadie en las calles y avenidas de la localidad, ni tampoco quieren ver circulando automovilistas, de lo contrario se atenderán a las consecuencias,

De acuerdo al mensaje que fue dejado en ese mismo municipio se menciona que llegó la cacería advirtiendo que van varios sujetos a los que se les relacionan con recientes ejecuciones en esa localidad.

Sin embargo el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, como “Poncio Pilatos”, se lava las manos y quitado de la pena argumenta que los homicidios recientes están relacionados con diversos grupos delictivos, olvidándose por completo que se comprometió con la ciudadanía a velar, cuidar y resguardar su integridad.

Lo peor de todo esto es que los criminales refieren en su narcomensaje que policías municipales de Emiliano Zapata, protegen a la maña que al parecer opera impunemente.

En su mensaje los miembros de los grupos delictivos aseguran a la población de Zapata, que no tomen a la ligera el comunicado, pues advierten que no están jugando y que van a levantar a toda la basura del municipio, y que no les perdonaran la vida ente ellos a los llamados “halconcitos” –menores de edad-.

¿Cómo se pondrán las cosas?, ¿Dónde está la Policía? ¿Dónde están todos los miles de millones de pesos que destinaron para el famoso Mando Único? Con esto se demuestra una vez más que esa estrategia que trajo Capella es un fracaso, ya que no funciona aunque digan lo contrario, porque la inseguridad se ve y se vive en las calles.