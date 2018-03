Brevi@rio... - La falacia de la simplificación

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2018-03-03

La burocracia que en gran medida alimenta la lacerante corrupción, está tan arraigada en nuestro sistema de gobierno que ha sido casi imperceptible cualquier avance para su erradicación. Ni en tiempos en que las nuevas tecnologías para la información y la comunicación nos brindan la oportunidad para dar el gran salto y terminar con la tramitología, es posible hablar siquiera en estos momentos, que en un futuro próximo las cosas van a cambiar.

Lo mismo en la procuración que en la administración de la justicia, en la dirección de transporte público, o en cualquier oficina donde se realicen trámites, ya sea del municipio, del estado o de la federación, y no importa que sea para el pago de impuestos o la prestación de servicios, sencillamente la burocracia y la corrupción son inevitables. Hoy en día, miles y miles horas se pierden en tiempo subutilizado por los ciudadanos, que hasta para tramitar el más mínimo documento personal, de sus bienes o propiedades, se tiene que esperar a que las manos de los empleados de las dependencias, las vetustas computadoras y hasta máquinas de escribir, se pongan a funcionar.

En México y en Morelos, lo que ocurre con la tramitología, la burocracia y las consecuencias que estas alcanzan con la corrupción institucional, hacen ver la realidad de una falacia que representa la simplificación administrativa y aún la transparencia y rendición de resultados y cuentas. Y pese a que se han incorporado algunos mecanismos de las nuevas tecnologías, estas herramientas se anulan automáticamente cuando en el proceso de cualquier trámite intervienen algunos individuos, que amparados en supuestas leyes, reglas y reglamentos, sencillamente entorpecen la gestión y generan los cuellos de botella, las largas filas y las interminables horas perdidas de manera absurda.

Valdría la pena que ante la radiografía contundente sobre los nulos avances en materia de simplificación administrativa, que en los peores casos inhibe o desalienta el desarrollo comercial y competitivo, desde los pequeños hasta los negocios mayores, o bien provoca una carga moroso de ciudadanos que sencillamente prefieren no pagar y crear formas de evadir el pago de impuestos o del costo de los servicios públicos; que los gobierno tomaran en serio innovar y poner mayor voluntad para resolver este tema, en el que en comparación con otros países, estamos décadas rezagados.

No se dude incluso en pensar que cualquiera que se atreva a asumir el reto de aniquilar la burocracia oficial, ganará mucho más aceptación social que regalando despensas y prometiendo a diestra y siniestra terminar con la pobreza y la marginación, que al fin y al cabo ni cumplen. El gobierno que pueda otorgarle a sus ciudadanos servicios de calidad y un sistema digno para el pago de sus contribuciones, y ofrezca desburocratizar las oficinas oficiales, podrían ganar muchos más votos cautivos que departiendo dádivas en cada proceso electoral…

BREVES: Es imparable el saqueo de los ductos de Pemex que atraviesan el territorio del estado en su zona norte, con lo que miles y miles de litros de combustible son sustraídos y abaratados de manera clandestina por bandas criminales. Como sabemos, este fenómeno que se ha intensificado en los últimos años ha generado también miles de millones de pérdidas para el empresa para estatal y en no pocos casos se han suscitado accidentes fatales. Pero como en muchos de los negocios de las mafias criminales que operan en todo el país, el industria de quienes se roban las gasolinas de los ductos no podría explicarse sin la complicidad de las autoridades civiles, en comunidades y municipios de varias entidades del país, y en Morelos parece no ser la excepción, luego de que en los pueblos del norte de Cuernavaca y de Huitzilac, este fenómeno se ha desbordado sin que por el momento las autoridades puedan controlarlo, veremos más adelante… REDES SOCIALES: Durísima ha sido la campaña en redes contra el abanderado presidencial del PAN-PRD-MC Ricardo Anaya y la mella es grande, pero lo peor dicen que está por venirle… Es viernes y hoy toca, así es que ¡ay nos vamos!…

