Opinión - Xoxocotla, una lección de dignidad

Opinión

| Hugo Carbajal Aguilar

2018-03-02

Es una comunidad indígena asentada a media hora de Cuernavaca que ha protagonizado luchas, encarnizadas luchas contra el gobierno por la defensa de sus tierras y de su agua, de su organización sociopolítica y de sus costumbres, así como del náhuatl, su lenguaje. En estos días se organizó una feria del libro en lengua materna y se invitaron a distintos pueblos hermanos: Hueyapan y Tetelcingo de este nuestro Edo. de Morelos y Zitlala, Gro. Fue muy emotivo escuchar a los músicos dirigirse al público en náhuatl y cantar en náhuatl. Dos de esas piezas musicales las pudimos reconocer: El Feo y La Llorona…

La intención no se limitó a la exposición y venta de libros, sino a la reflexión memoriosa de sus luchas. Fuimos invitados a recordar el trágico acontecimiento del 22 de enero de 1989 cuando el PRI-gobierno, mañoso y puerco como es, movió sus piezas para imponer a sus autoridades mediante un fraude descarado. Hubo muertos (2) y heridos (más de 20). El pueblo defendió a su candidato, se organizó, denunció y no se rajó.

Participamos con Humberto Ángel y Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, dos compañeros comprometidos con estas causas y que dieron testimonio de aquellos sucesos con mal disimulada emoción contenida. Ni modo, el rencor continúa. Fui invitado porque entonces dirigía CORREO DEL SUR un semanario de reflexión y análisis independiente fundado por Don Sergio Méndez Arceo con la intención de tratar el cristianismo como un importante elemento cultural de nuestros pueblos. Este Semanario devino después en portavoz de las luchas morelenses populares, sindicales y de comunidades eclesiales de base comprometidas en la dinámica de la liberación pues abrevaban en los documentos de la Teología de la Liberación.

Desde aquellos tiempos, destaco otra de las luchas Xocoltecas, la que organizaron pararecuperar su río que ya estaba siendo privatizado por Alfredo del Mazo un ricachón del Edo. de México papá del actual gobernador impuesto de ese Estado. Este distinguido ciudadano había comprado terrenos para construir un Balneario llamado Apotla y había conseguido “permiso” de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos para bardar 200 mts.(¡!) de ambos riberas.Se recuerda también el movimiento popular que impidió la expropiación de sus terrenos -500 hectáreas nada más- para la construcción de un aeropuerto. Hay muchos testimonios.

Es importante hacer notar que justo en estas fechas el Congreso del Estado de Morelos ha reconocido a tres comunidades indígenas como municipios ya no como Ayudantías o Delegaciones: Tetelcingo, Coatetelco y Xoxocotla y se espera que esta designación no cause mayores divisiones en la búsqueda del poder.

El hecho recordado da ejemplo de dignidad del pueblo que a pesar de la represión orquestada por los priístas de entonces (y de ahora) mostró cómo una comunidad decidida puede tomar su destino en sus manos. Abreviando el relato se da cuenta de cómo robándose las urnas y contando en menos de media hora aplaudieron a su candidato priísta, se mofaron del pueblo, tiraron cohetes y echaron porras. La indignación creció y detuvieron a los responsables. La policía cargó entonces contra la gente para rescatar a los guaruras cómplices y empezó la refriega golpeando a culatazos a mujeres y hombres y abordando rápidamente sus vehículos desde los que dispararon sin más a la muchedumbre encabronada. Fue la llamada policía rural que disparó a mansalva y cambiando cargadores repitió sus tiroteos a los que estaban heridos en el suelo.

Fue entonces cuando escribimos en CORREO DEL SUR: “La desesperación en los círculos del poder da lugar a hechos tan lamentables como los acaecidos en Xoxocotla. Golpea la conciencia de todos estos asesinatos… Indigna y –sobre todo- invita a irse radicalizando ante este régimen dirigido por niños-bien tan ocupados en sus cubículos que nunca han sabido dónde pisan. Da miedo, auténtico miedo comprobar que estamos en manos de un grupo de tontos con poder, con iniciativa. ¿Tendrá que organizar nuestro pueblo sus propios organismos de autodefensa?”.

Se hizo presente Cuauhtémoc Cárdenas, Adolfo Gilly y otros. Fueron recibidos por la gente con auténtico regocijo. Hicieron guardias y dieron el pésame a los deudos.

La represión contra el pueblo de Xoxocotla -escribió Ignacio López- revela en primer lugar, el temor de la autoridad estatal a que el pueblo ejerza el poder y, en segundo lugar, el mensaje: no se reconocerá ni el menor triunfo de la oposición, todo dentro del sistema, nada fuera de él.Federico Castillo dijo: La policía rural ha cumplido la orden de los poderosos de golpear a un pueblo desarmado, la gente incrédula una vez más comprueba cómo al gobierno le vale madre la democracia.

Y el bien recordado Nacho Huape: “El polvo de Xoxocotla se alza al paso del cortejo fúnebre, polvo que viene de todos lados, polvo que nos recuerda nuestro origen y nuestro fin, polvo que señala inexorablemente tiempos nuevos.

El gobernador de entonces, Antonio Riva Palacio repitió lo de siempre: Se investigará, se deslindarán responsabilidades y se impondrán las sanciones que correspondan, sea quien sea, caiga quien caiga, no habrá protección a ningún elemento sea civil, de cuerpos de seguridad o de cualquier naturaleza.

Nadie le creyó, por supuesto.

Adolfo Gilly escribió: “Pequeño Tlatelolco para las proporciones del poblado… Era inevitable que esa policía y otras como ella, enseñada para matar, matara. Seguir matando con la metralleta a quien está tirado en el suelo, desangrándose, herido o moribundo no es instinto natural, ni es lógico, ni siquiera económico porque se desperdicia cartuchos. Es enseñado y se aprende… Ningún subordinado dispara si no hay cuando menos, desde lo alto, un ambiente permisivo… a este paso, eso va a seguir así… Porque todo México es Xoxocotla. Y porque Xoxocotla-México no se va a dejar, así la cosa sea de piedras contra balas, que al cabo las balas cuestan y se acaban y las piedras son gratis, incontables y eternas”.

Este testimonio, esta crónica quedó registrada en un texto elaborado con parcialidad absoluta en favor de este pueblo, con detalle y precisiones necesarias por Julián Vences. Fue editado por el Equipo Pueblo y ahora reproducido por La Cartonera.

Hace 50 años fue lo de Tlatelolco. Hace 29 lo de Xoxocotla. Hace más poquito lo de Tlatlaya. Y lo de Acteal. Y Ayotzinapa. Y Aguas Blancas…

¿Aprenderemos algo?