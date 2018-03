Nosotros - El adiós de los visionudos. Los hechos y las obras

Opinión

| José María Román Román

2018-03-02

Fue en el Congreso, en su inauguración hace dos días donde comenzó la etapa informal del despido de Graco del gobierno del estado, de la otrora Nueva Visión que 6 años después termina en una mediocre y lastimada Visión. Un adiós que ha comenzado a referir, anunciando que incluso no piensa retirarse del estado. Ni me atrevo a pensar cuál será la reacción del pueblo cuando por alguna circunstancia lo tengan ya sin el cargo frente alguna mesa de algún restaurante y con los recuerdos y los odios tan deprimentes que deja por su paso en el gobierno estatal. Si se atreve a exhibirse, me temo que las reacciones pueden ser serias porque su popularidad se refleja en el cuarto lugar que le han señalado las encuestas a su pretendido sucesor e hijastro Rodrigo Gayosso, más lo que a nivel nacional se ha publicado en MÉXICO OPINA en días recientes en el sentido de ser el peor gobernador del país al lado de los de Guerrero, Tabasco, Chiapas y Baja california.

Poco a poco el calendario va dejando caer las hojas para cumplir con el precepto de que no hay mal que dure cien años, ni pueblo que lo aguante. Podría decirse no sin cierto rubor que éste triste sexenio está terminando con un amargo sabor a boca y con el pésimo recuerdo que la sociedad tendrá presente por muchísimo tiempo de que se tuvo alguna vez a un gobernador que vino de fuera, triunfó, prometió, y no cumplió, endeudó y medio hizo para entretener al pueblo, dejándolo al final con una carga de odio y rencores que probablemente se detone con fuerza en las urnas en la elección para su sucesor que deberá realizarse este año.

Deja también una secuela de señalamientos de corrupción o de sospechas de corrupción que en el futuro tendrán que aclararse y desde luego si el gobierno entrante quiere recuperar un lugar dentro de la sociedad, tendrá que hacer justicia y revisar peso a peso el gasto, los actos y las consecuencias de los actos que Graco hizo en la administración pública. Sí, hay obra pública, tal vez no lo que se requiere, pero existe y dentro de la obra pública hay muchas que Graco hizo sin que fueran facultades del estado para hacerla, como es el caso de las obras municipales donde incluso se impuso por encima de las autoridades locales. Me refiero a calles y plazas públicas. También la obra pública que hizo en opiniones vertidas en diversos organismos sociales y personas conocedoras, deja que desear en cuanto a calidad y precio, y eso es algo que deberá revisarse a efectos de dar plena satisfacción y explicación donde deberá justificarse cada inversión.

En la inauguración del recinto legislativo hizo en reconocimiento muy merecido a quienes han sido sus socios y cómplices en este trajinero de la administración pública, y entre otras palabras reconoció el papel de las aprobación que sin recato y ofendiendo a la decencia este cuerpo legislativo hizo de cuanto proyecto envió Graco, no importando incluso que hubiese violaciones a la ley o a los principios y costumbres de la sociedad morelense. Habló y refirió la obra de C5, por cierto muy inoperativa y costosa porque no ha servido para combatir la delincuencia y las pocas cámaras que han funcionado, muy rarísima vez han sido útiles para identificar a tanto delincuente que circula en la calles haciendo lo que quieren sin más límites que su voluntad. También deja el ingrato recuerdo de el acaparamiento de los víveres y en general la ayuda que tras el sismo de 19 de septiembre del año pasado diversos grupos de varias partes del país enviaron, entre ellos destaca el abuso que su esposa cometió con los envíos que la iglesia católica quiso hacer llegar y que inapropiadamente se adjudicó el gobierno sin ningún derecho. Al final de sus días también deja un fiscal por 10 años que es altamente probable que la próxima legislatura revoque, en manos de un ex notario y cuya designación por el legislativo lo hizo al parecer rompiendo las reglas jurídicas que se imponen para la designación de este tipo de cargos. Vicios que se han seguido cuando la esposa del ahora titular de la Fiscalía es designada Notaria sustituta; se trata de María Luisa Sánchez Osorio, una juez dependiente del Tribunal Superior de Justicia, que todo indica que se ha violentado la ley del notariado para a ostentar el cargo de su cónyuge, por no preexistir un examen, que es requisito que sea realizado para ocupar el cargo, esto independientemente de las dudas sobre la formalidad que se siguió para separarse del juzgado que ocupaba, lo mismo que las prácticas obligadas que cualquier aspirante debe tener para ocupar una notaría, esto independientemente de los 6 procedimientos de responsabilidad que tiene pendientes en su cargo de Juez. También queda la explicación del gasto de los préstamos y el endeudamiento superior a los 20 mil millones de pesos en que dejará al estado el Gobernador, queda el odio y la saña de la persecución política a Cuauhtémoc Blanco y al ex rector Vera Jiménez pasando por Gerardo Becerra. Los pendientes de las fosas de Morelos son el corolario de su administración por el montón de muertos enterrados sin protocolos y sin elementales procedimientos y desde luego sin castigar a los autores de los hechos.

Lo más grave o quizá lo más grave que quede en la mente de los morelenses respecto de Graco es la promesa pública hecha el 12 de octubre de 2012 de terminar en 18 meses con la delincuencia en Morelos y hoy lo que se mira, se sabe y se contabiliza en más muertos que en el sexenio anterior, más desolación en las familias afectadas y en los huérfanos que seguirán en la vida sin alguno de sus progenitores y mendingando en la calle o sufriendo las consecuencias de un gobierno omiso que los lanzó al expediente de las injusticias por el resto de sus vidas.