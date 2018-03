Observador político - Los diputados…

Opinión

Gerardo Suarez |

2018-03-01

Desde el pasado 12 de febrero y hasta el 19 de mayo, todos los partidos políticos sin excepción se encuentran en un periodo de intercampaña, esto significa una etapa del proceso electoral donde los precandidatos pueden hablar de sus propuestas, sin embargo, bajo ninguna circunstancia pueden conminar directamente a la ciudadanía a votar.

LOS VIRTUALES CANDIDATOS.- Sin duda, todos los que hoy son precandidatos serán designados candidatos de forma oficial ante el IMPEPAC, lo mismo que lo harán las coaliciones que alcanzaron a constituirse. Y a pesar del periodo de intercampañas, que ha sido considerado para muchos como 'un arresto domiciliario' para los abanderados muchos de los virtuales candidatos han aprovechado estos tiempos que solo los limita pero que no les impide frenarse su actos de proselitismo político.

Sin embargo, algunos políticos que hoy buscan ocupar el cargo de Graco Ramírez en Palacio de Gobierno –por cierto, ya se despidió de los morelenses en su calidad de gobernador y dice que no se irá del estado-, no les ha ido muy bien. Más bien, han sido días pésimos para sus objetivos. Un ejemplo de ellos es Jorge Meade Ocaranza, quien representa los intereses de los priistas que con él, intentan recuperar lo que desde hace 18 años perdieron por la voracidad, división, confrontación y actos de traición.

Y es que ni los propios priistas quieren jalar con Jorge Meade. No lo ven con buenos ojos, saben que los engaña, que él perdiendo ya ganó y por tanto, la lucha del tricolor será por no bajar del tercer lugar, hoy se encuentra en cuarto o quinto a cuatro meses de la elección. Para quienes conocen al famoso Fraile, sus mentiras, sus constantes mentiras, sus acciones por seguirse manteniendo joven –que muchos le aplauden-, los actos de hipocresía que hace y por cierto le salen bien, así como su falta de acuerdos con los verdaderos líderes del tricolor son sus principales debilidades para alcanzar los objetivos trazados. Hay militantes priistas quienes aseguran que los recursos que logren bajar del CEN y del CDE del PRI, así como aquellos que fluyan de algún grupo de empresarios a su causa, difícilmente se los gastarán en campaña y pueden ser resguardados para mejor ocasión, al saber que encabeza la lista pero de los últimos lugares en la preferencia electoral.

CONFUSIÓN ELECTORAL.- La próxima elección será peculiar por la confusión que existe tras las reformas aprobadas al vapor –escupieron al cielo sus creadores perredistas-, la participación de los candidatos independientes que hasta el momento, sólo va Fidel Demédicis Hidalgo al haber cumplido en tiempo y forma con los apoyos de credenciales del INE y quien, difícilmente podrá ganar el proceso pero sí influirá en quitarle votos, muchos votos al abanderado del PRD. Sin embargo, las coaliciones hoy están más enredadas que nunca. Y sí para no es complicado, cómo lo será para el electorado. A nivel federal el candidato del PAN, PRD y MC es Ricardo Anaya. Pero en Morelos esa alianza no se dio. El PRD va solo con el PSD. Mientras que el PAN sí amarró con los naranjas. José Antonio Meade Kuribreña va con la coalición del PRI, PANAL y VERDE, pero en lo local, Jorge Meade Ocaranza va literalmente sólo. Los turquesas y los del tucán le hicieron el feo. El único que sí logró amarrar su alianza fue “Ya saben quién”, ya que MORENA, PT y PES tanto en lo federal van juntos con AMLO y Cuauhtémoc Blanco a la presidencia de la república y gubernatura, respectivamente. Este es otro plus que los ubica a ambos en el primer lugar de las preferencias electorales.

BETO MOJICA, PREOCUPADO.- Primero el regordete diputado que llegó al PAN por la vía “ciudadana” logró colarse por escaso margen como legislador local, luego, amparado en la falta de figuras y caras nuevas del PAN, decidió lanzarse para buscar ser candidato a la alcaldía de Cuernavaca. Su rival y gran contrincante siempre fue para ese cargo Óscar Cano Mondragón. Pero la intempestiva llegada de Javier Bolaños les recompuso su proyecto político y de vida por que el primero fue designado candidato a diputado federal y el otro a la local. Lo cierto, es que todo marchaba bien hasta que se enteró que el ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, ex Procurador General del Estado y ex diputado federal, José Francisco Coronato Rodríguez fue ungido como abanderado al Distrito Federal número uno por el Partido Movimiento Ciudadano, posición que se consensuó con Dante Delgado Ranauro durante la Asamblea Nacional que realizó el PMC en Morelos.

El anunció de Coronato Rodríguez a la misma posición le dio frio al diputado que estuvo troleando a su dirigente estatal Juan Carlos Martínez Terrazas, cuando intentaba ser coordinador del grupo parlamentario del PAN y por esa razón, jamás llegó al cargo. La preocupación del descolorido diputado blanquiazul se incrementará cuando definan los demás institutos políticos a sus “gallos” para esa importante posición.

LOS DIPUTADOS.- Es triste, vergonzoso y lastimoso que aquéllos que le han hecho tanto daño a Morelos, que ocasionaron un endeudamiento por miles de millones de pesos durante varias décadas, y que además fueron los causantes del despido de cientos de trabajadores a quienes no les pagaron su salario, aguinaldo ni finiquito y peor aún, los hayan amenazado tras el saqueo financiero de varios cientos de millones de pesos, en lugar de estar en la cárcel hoy intenten reelegirse como sucede con el caso de Beatriz Vícera Alatriste, Eder Rodríguez Casillas, Enrique Javier Laffitte Bretón y Javier Estrada González, y el resto, que busca no salirse del presupuesto y tienen el descaro de volver a buscar el voto de la lastimada, ofendida y agraviada ciudadanía morelense.

