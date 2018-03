Opinión - Al PT y PES en Morelos cayó de perlas la alianza con Morena

Opinión

En el argot político al conjunto de partidos cuya fuerza en materia de conquista de votos es mínima se le denomina “la chiquillada” y en las resbaladillas de la feria política mexicana quienes se deslizan alegremente en ese tobogán son el PVEM, el Panal, el PT, PES, MC, PSD (con registro solo en Morelos), siendo la clave para no desaparecer del abanico partidista, la adhesión de esas minifuerzas a los partidos con fuerte presencia entre el electorado: PRI, PAN, Morena. El PRD otrora instituto que se codeaba con los grandes, hoy tiene que adherirse como rémora al PAN para no desaparecer. Por supuesto que saben de sobra los dirigentes de los mini-partidos, que si van solos a las contiendas electorales corren riesgo de desaparecer al no reunir los porcentajes que las leyes electorales exigen para conservar sus registros.

Los partidos “grandes” aceptan a la “chiquillada” dando lugar a coaliciones en contiendas electorales para incrementar sus porcentajes de votos, aunque los montos que aportan sean irrisorios, no rebasando el uno, dos y hasta tres por ciento. En esa lógica, unos y otros se necesitan: unos para reforzar su presencia entre el electorado y ganar el mayor espacio político y otros, para sobrevivir y no perder prerrogativas y otras prebendas y de paso lograr mínima presencia en órganos de representación popular donde dan a conocer sus posiciones políticas, generalmente en apoyo a los institutos con los cuales se hayan coaligados.

Y en referencia a las coaliciones de partidos, en los días que corren y hallándose a la vista las elecciones del primero de julio, ha levantado polvo mediático y en la opinión pública el acuerdo de coalición electoral al que han llegado los partidos Morena, PES y PT para enfrentar unidos al PRI y al PAN también en alianza con PVEM y Panal el primero y con PRD y MC el segundo. Morena decía caminar solo hasta que el Partido del Trabajo (PT) se le unió en las elecciones del estado de México. Sorpresa no menor para muchos fue que la fuerza política lopezobradorista decidiera aliarse con el Partido Encuentro Social (PES), instituto político de tendencia conservadora y por ende con posición contraria a la ideología de Morena.

INEVITABLE DESCONTENTO EN MORENA. La Alianza de Morena con el PES y PT en Morelos no ha sido fácil digerirla, sin embargo, al saber que la decisión tomada por la dirigencia nacional no tiene vuelta de hoja, segmentos militantes morenos al parecer van camino de diluir desconfianzas, dando paso a la unión en la presente contienda política no sin que desaparezcan por completo críticas e inconformidades, estas últimas por el número de candidaturas que tendrán que ser cedidas tanto al PES como al PT lo que conlleva que algunos aspirantes de Morena que ya creían tener en la bolsa su postulación, se les escapó.

Sopesando los capitales políticos y la presencia entre el electorado que poseen en el estado los partidos Morena, PES y PT el primero es indiscutible que sobresale como fuerza política, siendo su talón de Aquiles su carencia de liderazgos y de cuadros dirigentes con experiencia y capacidad probada, de ahí el cálculo hecho por la dirigencia nacional de Morena que le hizo voltear la vista hacia un personaje como Cuauhtémoc Blanco para investirlo con la precandidatura a la gubernatura del estado desplazando a quien se daba por hecho sería el abanderado a tal honor. En referencia al ex futbolista metido a la política, cuando se conocieron sus aspiraciones de ser presidente municipal de Cuernavaca, presumía no militar en ningún partido, incluso denostaba ferozmente a la clase política en general, cayendo en contradicción cuando entró en tratos con los dueños del PSD, los hermanos Yáñez, quienes lo hicieron su candidato a la alcaldía de la capital del estado, no tanto con la pretensión de que el Cuauh se levantara con el triunfo sino con la intención de no perder su registro como partido en Morelos.

Tiempo después vino el divorcio entre Blanco y los dueños del PSD no tardando la incorporación del aún alcalde al Partido Encuentro Social (PES), llegándose a decir, que tal afiliación fue para protegerse de los embates de que era objeto el munícipe por parte de Graco Ramírez, quien le bajó de intensidad agresiva al saber que el PES tenía relación política con Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de gobernación. Hoy el PES es aliado de Morena y su activo principal, Cuauhtémoc Blanco, con las circunstancias de popularidad que le rodean, es el virtual candidato a la gubernatura de Morelos con grandes posibilidades de suceder a Graco.

Pero fuera del popular Cuauh, el PES no tienen ni bases ni cuadros, ni presencia notable en Morelos, aún así, de acuerdo a lo pactado por la coalición tripartita a este partido le corresponde el 25% de candidaturas, igual porcentaje de cuota política le cae del cielo a la dueña del PT en Morelos, Tania Valentina dada esta dirigente a la negociación con actores políticos que le son afines al ejercicio de la política para sacar la mejor raja posible, no importa que en ello tengan lugar acuerdos con el mismo gobierno estatal.

