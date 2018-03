Casos y Cosas de Morelos - Magna inauguración del Congreso local

Opinión

| Sergio Dorado

2018-03-01

Ayer, pese a las irregularidades en la construcción del nuevo edificio que ocuparán los diputados locales por lo que resta de su intrascendente gestión legislativa, con festín político se llevó a cabo la inauguración de la sede destinada a la opacidad parlamentaria del estado de Morelos. El quebranto a la legalidad, sin embargo, no es nada que asombre ya; los caprichos del poder son parte de una cultura política tan arraigada como persistente, y otra vez, la ciudadanía habrá de comer sapos amargos y soportar el caos vial que provocará la ubicación del flamante Congreso, además de otros inconvenientes colaterales para la ciudadanía.

No termina de iniciar la reconstrucción de miles de viviendas, escuelas y edificios históricos devastados por el sismo de septiembre, y ya estamos estrenando sede legislativa en Morelos. A seis meses de la tragedia, miles de habitantes viven y comen en la calle, padeciendo, por lo demás, una economía moribunda que se enrarece y medio se alimenta. Porque para colmo de males, con el incremento de los precios de la vida que ya parecen del mundo premier, disminuye significativamente el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Pero esa es la función del relumbrón político, impresionar con monarquía “democrática” a la parte más ignorante de la ciudadanía que pronto saldrá a las urnas para decidir el mismo destino incierto.

En un análisis más que somero, pues no se requiere mucho seso para saber la intrascendencia del trabajo legislativo, se identifican leyes que en poco o nada han elevado la calidad de vida en el estado de Morelos. Toda ley que han aprobado los congresistas ha sido en beneficio de ellos mismos, con ocurrencias como la creación de los municipios indígenas. Pero incluso así, el Ejecutivo premia a su gente con una casa nueva para que culminen fechorías como las del chaparrito diputado Moreno Merino, quien chifla hacia la loma cuando le recuerdan su gestión como Presidente del Congreso.

Para la monarquía, sin embargo, este es momento de sonreír grandioso y salir en la foto pública de las redes sociales, la radio o la televisión con tal de tener presencia pública omnipresente y develar cuanto se deje desnudar ante los ojos del pueblo. Todo ello para inducir el voto ciudadano de la ignorancia popular que hace peligrar la permanencia de un mundo político ya ni siquiera raro, sino más bien tan persistente como el aroma fatuo de la ventosidad. Eso es el pago a la disciplina parlamentaria que reconoce en el monarca el poder político adquisitivo para comprar lo que desee.

Qué bueno que ante las circunstancias económicas del estado, se hayan cancelado proyectos tales como el Morebús u otras ocurrencias de primer mundo en tiempos de austeridad. No porque los morelenses no merezcamos un transporte más cómodo y eficiente sino porque en el momento sería más humano ayudar a nuestros paisanos damnificados que andar presumiendo el nuevo edificio de los legisladores que incluso pasan más tiempo en casa o en restaurantes de lujo que en sus oficinas. De hecho, la construcción era tan prioritaria como la remodelación del Centro Histórico o la Ecozona, que de apariencia sustentable no tiene más que el nombre.

Los legisladores no se merecen la nueva casa. Lo bueno es que solamente la habitarán escasos meses, pues afortunadamente ya van de salida. Nos salieron ladinos, abusivos, ladrones y cientos de calificativos más que merece su trabajo legislativo. Nunca observaron los problemas desde el ángulo social: cancelaron la ley de participación ciudadana, ocultaron información de auditorías y acciones así que confirman su propensión a beneficiar sus gustos de reyezuelo sin bajar nunca la vista al suelo para ver al menesteroso pidiendo que ya basta de inequidad.

La inauguración entonces no es más que una faramalla más con objeto presumir algo que es un mundo irreal en comparación con el sentir del grueso ciudadano. Lo peor del asunto es que la continuidad es probable y habrá entonces otro congreso igual al que acaban de premiar, aunque quizá con premios más altos porque la “lealtad” en el mundo del poder también sufre de inflación.