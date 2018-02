Local

Gerardo Suarez

2018-02-28

-Gobierno estatal la inaugura hoy, pese a incumplimiento en permisos de construcción y otros requisitos: ayuntamiento

-En la ilegalidad, además, edificios como el Museo “Juan Soriano” y un hotel que se edifica atrás del Palacio Legislativo: José de Jesús Guízar

Sin permisos de construcción, supervisión, sin estacionamientos ni estudios de impacto ambiental ni de vialidad y pese a no saber cómo se realizó su edificación, este día será inaugurada la controvertida sede del Congreso del Estado que se edificó más por capricho que por necesidad, señalaron por separado el secretario de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento de Cuernavaca, José de Jesús Guízar Nájera, y la regidora Grethel Nancy Streber Ramírez, del Partido Socialdemócrata (PSD).

Guízar Nájera recordó que esta obra se realizó con todas estas irregularidades porque el gobierno del estado se amparó y Roque González Cerezo, magistrado de Justicia Administrativa, fue quien otorgó el amparo por lo tanto, el gobierno de Cuernavaca estuvo impedido para clausurar esa obra pese a todas las inconsistencias e irregularidades que fueron detectadas y solicitado se regularizara en tiempo y forma.

El secretario de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento capitalino, José de Jesús Guízar Nájera, informó que se les solicitó por escrito que les autoricen a las autoridades del Ayuntamiento de Cuernavaca para verificar la obra, ya que existe una sola posibilidad de suspender los trabajos y esta se puede dar si la obra es diferente al proyecto que originalmente presentaron.

“Fue una obra que se construyó en la ilegalidad al igual que otras obras que están en la misma ilegalidad, como el Museo Juan Soriano, El Hotel Boutique que se está construyendo atrás de la nueva sede legislativa y el propio Congreso Local, porque no tienen la licencia de construcción que no presentaron en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, además de los planos autorizados, impacto vial y ambiental, estacionamientos suficientes y ninguno de estos requerimientos cuentan estas obras que están al amparo del gobierno y por tanto, cualquier situación que se genere es y será responsabilidad de la empresa constructora y del Ejecutivo”, precisó Guízar Nájera.

Obra al capricho, nueva sede legislativa

Durante el cabildo abierto que se realizó en el Ayuntamiento de Cuernavaca, la regidora del PES, regidora Grethel Nancy Streber Ramírez, afirmó que son actos arbitrarios y al capricho las obras que se realizan, como la nueva sede legislativa que hoy será inaugurada, porque no se cuenta con ningún permiso del Ayuntamiento capitalino pese a ser el único que está facultado para autorizarlos.

“No podemos seguir permitiendo que el gobierno incurra en actos autoritarios infringiendo autoritariamente las leyes; no es solamente que la nueva sede no cuente con las autorizaciones correspondientes ni el visto bueno de Protección Civil Municipal, ya que el problema va más allá, porque pese a que hay cosas de mayor prioridad, ya que pese a la crisis financiera no se tenía la necesidad de hacer un proyecto de esta naturaleza y mas por la afectación al ambiente por la tala inmoderada de árboles que se realizó; además de los problemas viales que habrá porque el tráfico se incrementará de manera alarmante”, denunció.