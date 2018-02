Local

Gerardo Suarez

2018-02-28

-Los golpes no van a parar y seguirán por parte de quienes le quieren hacer daño, advierte

A pesar de que la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales tiene abierto dos expedientes en su contra, el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, dijo estar tranquilo, sin temor y esperando los tiempos para dejar la alcaldía de Cuernavaca y lanzarse como candidato a la gubernatura de Morelos por el Partido Encuentro Social.

En entrevista, advirtió que sí tiene conocimiento de que existen dos carpetas sin embargo, aclaró que esto no va a parar y por tanto seguirán, sobre todo de aquellas personas que le quieren hacer daño y que por eso, van a hacer todo lo posible para seguir haciendo ruido por el mismo tema.

Cuauhtémoc Blanco, indicó que por el momento no hay nada que temer en razón de que todo lo que está sucediendo lo está mirando la gente y saben que siempre ha realizado su mejor esfuerzo que ha sido valorado, en los recorridos que ha realizado por la ciudad.

“Cuando se vaya acercando el proceso estarán más gruesos los trancazos y van a seguir atacándome más y más, pero bueno, yo tengo un compromiso aquí en el Ayuntamiento y ya cuando me tenga que ir tendré que aguantar todo lo que venga”, expuso el edil capitalino.

Sin embargo, reconoció que la gente no se ha quejado en la administración y puso como ejemplo que cuando ha ido caminando por la calle, incluso a comerse unos tacos la gente no se queja con él. “Nos están fastidiados y eso demuestra que están conformes con el trabajo que ha realizado hasta el momento porque saben que no me han dejado chambear”.

Al final, recordó que los diputados locales durante toda su gestión no le han logrado bajar un solo peso y los recursos para las obras que ha realizado, los ha tenido gestionar en favor de Cuernavaca, y por esa razón, seguirá trabajando por la ciudadanía.