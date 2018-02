Local

Erick A. Juarez

2018-02-28

-El magistrado Carlos Iván Arenas dice que no fue convocado a la sesión para tal efecto

-Fue aprobada por Carmen Cuevas y 12 magistrados; realizará las funciones del extinto CJ

Será en los próximos días cuando magistrados del Poder Judicial promuevan un amparo ante la justicia federal para desechar la comisión transitoria que la presidenta del TSJ, María del Carmen Verónica Cuevas López junto con 12 magistrados aprobaron la creación de ésta, misma que se encargará de realizar las funciones que desarrollaba el extinto Consejo de la Judicatura local.

El impartidor de justicia, Carlos Iván Arenas Ángeles, reveló que de manera arbitraria dos magistrados no fueron convocados en tiempo y forma para la realización de la sesión de pleno del Tribunal Superior de Justicia; ya que los 13 magistrados que votaron a favor de la creación de una comisión transitoria, integrada por Miguel Ángel Falcón Vega y Rubén Jasso Díaz, fue de manera ilegal, debido a que con estas acciones avalan la contrarreforma aprobada el pasado 15 de febrero, la cual contempla la desaparición del Consejo de la Judicatura.

Explicó que mientras no se cree la junta de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial (órgano que sustituye al Consejo de la Judicatura), los magistrados: Miguel Ángel Falcón Vega y Rubén Jasso Díaz, realizarán las labores del extinto órgano de administración de justicia, es decir, tomarán las decisiones de los nombramientos de los nuevos jueces, así como el manejo de los recursos financieros del fondo auxiliar.

“Yo en particular estaré interponiendo un amparo en virtud de que no fui legalmente convocado a esa sesión y estaremos buscando la nulidad de esta sesión en donde se designa a esta comisión; por lo que explícitamente este órgano ya estaría ejerciendo las funciones como las que hacía el Consejo de la Judicatura (…)”, dijo.

No obstante, Arenas Ángeles no descartó que los 13 magistrados que realizaron la creación de la comisión transitoria, podrían estar sujetos a una separación del cargo por desacato a la autoridad federal, al momento de que el ex Consejero de la Judicatura, Abraham Romo Pérez emitió hace unas semanas una suspensión con la intención de mantenerse en el cargo, por tal motivo podría haber una violación a la suspensión.

Fue alrededor de las 17:00 horas de este lunes 26 de febrero, cuando la magistrada presidenta del TSJ, María del Carmen Verónica Cuevas López, convocó a sesión de pleno, en donde con 13 votos a favor, dos en contra y una abstención, magistrados avalaron la creación de una comisión transitoria.