

Gerardo Suarez |

2018-02-28

El regidor del PSD de la comuna capitalina, Eduardo Bordonave Zamora, respecto al tema de la seguridad en los centros nocturnos y bares en Cuernavaca, recordó que en diciembre se realizaron modificaciones al reglamento sobre la portación de armas de fuego en su interior y venta de bebida alcohólica tanto en éstos como en establecimientos comerciales.

Con las cuales se pretende dar las herramientas a la Dirección de Gobernación municipal para que pueda clausurarles si no se tienen los elementos necesarios, esto, al señalar que en la capital no existe ningún negocio con venta de alcohol que deba estar abierto después de las 5 am, por lo que aseguró que si están abiertos es motivo de corrupción y es porque la dependencia antes citada no está haciendo bien su trabajo.

Lo anterior, al reconocer que pese a las modificaciones realizadas a la ley, éstas no son retroactivas, por lo que no se puede aplicar la nueva reglamentación para casos anteriores a la fecha de su aprobación.

Señaló que con las modificaciones citadas se pretende mejorar las condiciones de la Dirección de Gobernación para que pueda hacer su trabajo, y sobre todo, para que puedan tomar medidas efectivas y ejemplares cuando sucedan ese tipo de acontecimientos.

Al hablar de los operativos para revisar licencias y alcohol adulterado, subrayó que han sido una constante, donde los regidores de la comisión respectiva han solicitado a la Dirección de Gobernación estar presentes, pero no se tiene esa información porque no se las han hecho llegar, desconociendo cuándo son los operativos y cuál es su efectividad.

Al referirse a las tiendas de conveniencia Oxxos, dijo que se han dado cuenta que muchos de éstos durante anteriores administraciones se les permitieron y dieron licencias condicionadas, esto, al decir que en la actual administración no se ha dado permiso para la venta de alcohol aun solo Oxxo; habiendo 10 que están abiertos en Cuernavaca y que no venden alcohol, resaltando que en la comisión respectiva no se les ha dado el permiso para ello porque no cumplen con todos los trámites, acotó.