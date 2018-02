La Encrucijada - Del plato a la boca

Opinión

| Luis Alberto Machuca Nava

2018-02-28

El dinero ya no es garantía de triunfo en las elecciones; el 2016 lo dejó muy claro. Sin embargo muchos actores siguen despilfarrando millones en construir un triunfo que en estos días de hartazgo parecería una quimera. Se olvidan muchos de ellos que hoy pesan más las personas que los pesos, que la fama pública pesa de manera contundente, que la indignación por malos gobiernos no tiene precio, que la soberbia, la prepotencia y la arrogancia son su marca personal y eso ya no se tolera en absoluto en nuestra sociedad. Pese a ello siguen gastando y tirando dinero a manos llenas, dinero que por cierto no es de ellos, dinero público en la mayoría de los casos, diezmos, y claro también aportaciones de la delincuencia organizada. Es lógico pensar que si todas las encuestas te sitúan en un remoto 4º o 5º lugar no existe dinero en el mundo que pueda ubicarte en el ansiado 1er lugar, es la estadística, los números no mienten, y las estadísticas no tienen colores, no saben de simpatías, no entienden de dádivas.

Las estadísticas, las bien hechas, son números fríos que nos dan a conocer una tendencia, es claro que si arrancas la campaña en un lejano 4º lugar y además de ello no tienes propuestas sólidas, equipo confiable, y sobre todo identidad con la gente, entonces estás perdido. Si un candidato solo tiene dinero, créanme, en esta ocasión no tiene nada.

Es necesario que la autoridad electoral realmente haga su trabajo para detectar este tipo de operaciones con recursos públicos. Está claro que con lo revelado en Chihuahua y la triangulación que se realizó en conjunto con la SHCP para desviar una cantidad estratosférica hacia campañas políticas quedó demostrado que el INE sirve para muy poco, pese a ello debemos de insistir en que esta institución realmente sea garante y no sea cómplice de toda esta mafia que pretende ganar elecciones sin propuestas, que creen que el dinero sigue comprando conciencias y que la dignidad de las personas vale poco, tan poco como un fajo de billetes.

PD. El dinero lo compra casi todo, pero del plato a la boca.......

