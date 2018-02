Cultura

Bonifacio Pacheco

2018-02-28

Breverías Culturales

Una treintena de artistas se suman al concierto solidario 'México. Es que me acuerdo', cuyos beneficios se destinarán a los damnificados de los terremotos. Es que me acuerdo, un concierto solidario que el próximo miércoles 28 de febrero reunirá en el WiZink Center de Madrid a 36 artistas. Todos los beneficios que se recauden irán a parar a la Fundación Alfredo Harp Helú, que trabaja en la reconstrucción de viviendas y edificios patrimoniales dañados por los sismos del pasado septiembre.

Una buena y una mala. La buena es que no se entregarán los fondos ni a los cómplices de Graco Ramírez o al inepto Cuauhtémoc Gris. La mala, que posiblemente no llegarán al estado, que tanto lo necesita.

FERIA TEPALCINGO del 3er viernes de Cuaresma La Feria de Morelos, del 28 de febrero al 11 de marzo, 300 años de la Segunda feria más grande de todo México,

ARENA charla entre / con Artistas presenta a Edgar Ladrón de Guevara “Aiku / Retrato de mi padre”, dentro de Investigación visual MaPA, en el auditorio de la Facultad de Artes de la UAEM a laas 12:00 horas, entrada libre.

CINECLUB ACADÉMICOS presenta “El abrazo de la serpiente”, Director Ciro Guerra, Argentina Colombia 2015, en la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan de la UAEM, a las 12:00 horas, entrada libre.

UNAM MORELOS: Salvador Pérez Esteva, IMUNAM, presentará la ponencia “Teoremas de Szego para operadores de Toeplitz singulares con símbolos en subvariedades de \CN” en la aula 2 del Instituto de Matemáticas a las 12:00 horas; Información en la pagina-e: http://www.matcuer.unam.mx/seminarios/627-teoremas-de-szego-para-operadores-de-toeplitz-singulares-con-simbolos-en-subvariedades-de-cn ••••• El Doctor Felipe Pacheco Vázquez presentará la ponencia “The simultaneous discharge of liquid and grains from a silo” en el auditorio Tonatiuh del Instituto de Energías Renovable a las 12:00 horas; Información en la página-e: http://www.ier.unam.mx/seminarios/tc.html ••••• El Doctor Humberto Saint Martín, Instituto de Ciencias Físicas presentará la ponencia “Modelado y simulación de sistemas moleculares, desde cúmulos pequeños hasta fases condensadas”, en el auditorio del Instituto de Ciencias Físicas a las 17:30 horas; Información en la página-e: https://www.fis.unam.mx/ColoquiosList.php.

El NARCISO de JESÚS. La tallera invita a la visita guiada a la exposición que se compone de 96 puertas de madera y espejos pintadas por el artista, 72 acrílicos intervenidos y una producción escultórica que apunta a la idea de caos de nuestros días; A las 18:00 horas; entrada gratuita previa solicitud al correo-e: tallera.difusion@inba.gob.mx teléfono 1601190.

PRESENTACIÓN del LIBRO "Antología de Teatro Breve Mexicano 2017", incluye la realidad aumentada, de Rotor Editorial; Compilador Sergio Soto Pinto; Participación de: Carlos Arturo Aguilar, Isabel Balboa, Vicente Eduardo Cervantes, Dorte Katrin Jensen, Fernanda Montané Azpiri, Luis Miguel Osorio, Rodrigo G. Tovar Solano e Iván Tula Grillo; en L’arrosoir d’Arthur a las 19:00 horas, entrada libre, Juan Ruíz de Alarcón 13 (planta alta) Centro Histórico de Cuernavaca.

“La RUTA del BAJO QUINTO” Inauguración de la exposición en las instalaciones del Museo Morelense de Arte Popular a las 19:00 horas, entrada gratuita.

TEMAZCAL de Luna Llena, mixto, cupo limitado a 9 lugares en Ollin Sie7e el sábado 3 de marzo a las 12:00 medio día, costo $300.00 por persona, Indispensable reservar con Pago Previo en El Manojo; Incluye: Meditación, Limpia, Programación de Cuarzos, Temazcal con Ritual Tradicional, Te Depurativo, Fruta y Sala de Reposo; Calle Pedro de Alvarado #131, Col. Lomas de Cortés; Requerimientos: Lo básico para el Temazcal: Traje de baño o short, Toalla Grande, Pañuelo, Sandalias, Sábana o Colcha Grande, Suéter o Sudadera con Gorro y Ropa de Cambio; Además traer lo siguiente: 1 Veladora Blanca, Dorada o Plateada, 1 Ramito de Flores Blancas o de colores, 1 lista de las cosas o aspectos que ya no quieras en tu vida, 1 lista de Peticiones o cosas que quieras que lleguen a tu vida, 1 Cuarzo Rosa o Blanco.

PLÁSTICOS TERMOFIJOS Taller gratuito de elaboración de moldes y reproducción de piezas cupo limitado a realizarse en el Taller de Escultura de la Facultad de Artes el jueves 15 de marzo a las 12:00 y 16:00 horas; Mayores informes en el correo-e: info.artes@ueam.mx

