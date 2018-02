Local

2018-02-27

-Presidente del partido blanquiazul en Morelos impone como candidatos a dos de sus hermanos

-Se impugnarán al menos 20 candidaturas; no se cumplieron con los requisitos legales, sostiene Óscar Velasco

Aseguró Juan Carlos Martínez Terrazas, presidente del PAN en Morelos el futuro de dos de sus hermanos al imponerlos como candidato a primer regidor de Cuernavaca, y a otro como candidato plurinominal a diputado federal, acusó su antecesor en la dirigencia, Óscar Velazco.

Por su parte, el dirigente panista rechazó los señalamientos al calificando el hecho como una mentira y argumentando que fue la Comisión Permanente Nacional la que determinó las candidaturas de todo el país.

Óscar Velasco, anunció que ante esta situación que agravia a los militantes del blanquiazul, se tomó la decisión del equipo de resistencia para impugnar al menos 20 candidaturas por considerar que no se cumplieron con los requisitos legales ni mucho menos fueron tomados en cuenta por su trabajo efectuado al interior de Acción Nacional.

Al final prevaleció el lazo sanguíneo y la amistad entre grupos reducidos de quienes hoy tienen el control del PAN, dijo.

Óscar Velasco, aspirante a una diputación federal por representación proporcional, anunció que el dirigente estatal Juan Carlos Martínez Terrazas, no consultó a la militancia panista sobre la designación de los candidatos, y por esa razón, se dio la imposición de su hermano Adrián Martínez.

Los inconformes, quienes formaban parte de la “sagrada familia”, ahora han acusado a la nueva dirigencia como la “Santísima Trinidad”, por lo que señalaron que es una situación lamentable y preocupante porque ello puede repercutir en el proceso electoral del primero de julio.

“Vemos con tristeza e indignación los graves abusos e incongruencias de una dirigencia estatal mentirosa, incapaz y autoritaria, rechazamos la tramposa imposición de los dos hermanos del presidente del PAN, Juan Carlos Martínez, como candidatos para próximo proceso electoral”, y la molestia se da porque aseguran que no hay necesidad de que los militantes o la sociedad voten a favor o en contra de ellos porque son plurinominales.

Previo a la designación de candidatos no se registraron procesos democráticos y solo hay imposiciones que no benefician al partido porque hoy, una sola familia, la de los Terrazas, es la que se ha apoderado de los principales espacios de representación popular, aunado a que hay varios que son del equipo de la dirigencia y también fueron colocados para mantener un control férreo de Acción Nacional que no hoy se le negó la oportunidad a los militantes y a la sociedad en general a participar.