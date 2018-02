Local

Yesenia Daniel |

2018-02-27

-Ante esa situación adelantó Francisco Salinas que presentará una denuncia penal

Zacatepec, Mor. A la una de la tarde del domingo, el presidente municipal de Zacatepec, Francisco Salinas Sánchez, recibió el reporte de un incendio en el centro de transferencia de residuos que usa el municipio y que se encuentra en los límites de Zacatepec y el municipio de Tlaltizapán. Ayer por la mañana, el edil confirmó que el incendio había sido contralado y adelantó que presentará una denuncia porque de acuerdo a lo explicado por los especialistas en el tema, el incendio pudo haber sido provocado.

“Recibí el reporte del incendio que prácticamente fue provocado porque no puede haber combustión ahí, ya que no es el basurero municipal que tiene 20 metros de alto porque no hace combustión, es basura nueva, basura que no tiene años ahí expuesta, es un centro de transferencia (…) que no estaba en operación y que hoy afortunadamente quedó, estamos a un 95 por ciento de que el incendio quedó sofocado, y bueno, vamos a estar en el transcurso del día vamos a quitar el humo (sic)”, declaró el alcalde.

Francisco Salinas destacó que éste centro de transferencia tenía 15 días sin operar, antes estuvo funcionando para recibir la basura que ya no fue recibida en los municipios de Tlaltizapán y Tlaquiltenango por el rechazo de sus pobladores, según dijo el edil.

Finalmente aseguró que presentará una denuncia penal por el hecho, puesto que todo indica que el incendio fue provocado.