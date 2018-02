Local

2018-02-27

A fin de elevar la competitividad de egresados y estudiantes, la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos (UTEZ) ofrece cursos de educación continua adecuados al mundo laboral actual.

En este tema, la Universidad dio a conocer que el próximo 10 de marzo iniciará el taller de preparación para la certificación Cisco Certified Networking Academy (CCNA) 200-125 la cual es una de las de mayor demanda en la industria de las redes y las telecomunicaciones.

Este taller constará de 40 horas y para ser partícipe es necesario haber cursado los cuatro módulos de CCNA que anteceden a la certificación.

Asimismo se informó que el 24 de marzo se llevará a cabo la aplicación del examen Test of English as a Foreing Languaje (TOEFL), que es una prueba estandarizada de dominio del idioma inglés orientada a hablantes no nativos de este idioma.

En el mes de marzo también se llevará a cabo el taller Aspel COI, el cual contribuye al aprendizaje en el procesamiento e integración de la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable.

Todos los cursos ofertados en la UTEZ son impartidos por docentes certificados en cada una de las áreas específicas.

Las personas interesadas en la oferta de educación continua pueden obtener mayor información a los teléfonos 1010238 o (777) 3-68- 11-65 extensión 280 o al correo electrónico educacioncontinua@utez.edu.mx