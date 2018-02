Opinión - Richard Lansing: México es un país fácil de dominar

Opinión

| Hugo Carbajal Aguilar

2018-02-27

Porque hay dos propuestas de nación. Una que insiste en entregarla toda a la voracidad extranjera y otra que la defiende. El Secretario de Estado del Presidente Woodrow Wilson, Richard Lansing afirmó categórico en 1924: “México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con controlar a un solo hombre: el Presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo: debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de Estados Unidos. México necesitará de administradores competentes. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia. Sin necesidad de que Estados Unidos gaste un solo centavo o dispare un tiro. Harán lo que queremos. Y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros”.

¿Merece mayor análisis y/o comentario esta afirmación? Ya habíamos afirmado cómo los Estados Unidos hicieron una estupenda inversión al aceptar en sus aulas universitarias a los bien portados jovencitos Carlitos Salinas, Ernestito Zedillo, Jaimito Serra, Pedrito Aspe, Agustincito Carstens, Memito Ortiz y otros…

Estos fueron invitados a Harvard, Yale, Stanford. Aprendieron la técnica más elemental -por supuesto a nivel doctoral- para entregar un país entero a los intereses monetarios de sus patroncitos. Los resultados están a la vista para aquellos que quieran ver: desempleo rampante, narcotráfico creciente con su respectivo tsunami de inseguridad, migración masiva al extranjero –con todos los riesgos que esto implica-, desintegración familiar, falta de expectativas para los jóvenes estudiantes o no, para los que terminan una carrera profesional, delincuencia al por mayor, ecocidio…

Un eminente senador panista afirmó públicamente: Nunca habíamos estado mejor como país que hoy (¡!) Ante tales aseveraciones no sabe uno si persignarse, contradecir, interpelar o compadecer al susodicho. Un buen psiquiatra podría ayudar a este enfermo. De ahí la conclusión de que el PAN y el PRI son lo mismo.

Basta con controlar a un solo hombre dice el tal Richard. Bueno, efectivamente señores, han logrado su cometido. Desde hace más de 30 años han sido suyos los indignos gobernantes de México. Han puesto el país en subasta. Han entregado las naturales reservas porque no han tenido suficientes… arrestos para defenderlas. No han tenido intención de defender la soberanía de su patria. Ese es un concepto caduco.

En el párrafo citado puede leerse que los gringos ya habían pensado en colocar en nuestro país a uno de sus compatriotas como presidente nuestro. ¡Claro! Era la oportunidad esperada. Zapata, acribillado; Villa, asesinado. Se aproximaba el momento de tomar todos los controles. Pero, a este Secretario Lansing se le ocurrió otra luminosa idea: ¿Por qué no domesticamos a unos cuantos ejemplares en nuestras universidades y luego los mandamos a regentear nuestras posesiones y propiedades? Los instruiremos como administradores competentes, nos obedecerán a ciegas pensando que están haciéndole un favor a su propia nación, les daremos un título rimbombante -Ph.Dr.- y así justificaremos a-ca-dé-mi-ca-men-te las decisiones que tomen, siempre a favor nuestro, naturalmente.

Todo estuvo fríamente calculado. Ni el Chapulín Colorado lo hubiera hecho mejor porque no contábamos con su astucia. Y ahora piden que los sigan los buenos. No hay necesidad de que nos invadan. El grito de guerra: La tierra es de quien la bombardea, no se aplicará aquí. No gastarán un solo centavo. Estos esclavos perfectamente domesticados harán las cosas mucho mejor ahora que se han adueñado de la presidencia.

Ahora escúchese lo siguiente, suba el volumen de su silenciosa lectura y afine sus oídos para abrir las entendederas: “Que el enemigo nos venza y nos robe si tal es nuestro destino, pero nosotros no debemos legislar este atentado, entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza; si la Francia, Estados Unidos o cualquiera otra nación se apodera de algún punto de nuestro territorio y, por nuestra debilidad, no podemos arrojarlo de él, dejemos siquiera vivo nuestro derecho para que las generaciones que nos sucedan lo recobren”. Benito Juárez.

Don Benito avizoraba lo que podría ocurrirnos. Y lo advertía. Conozcamos nuestra historia, es bellísima. Algo podríamos aprender. Entregar nuestros recursos naturales a manos privadas nacionales o extranjeras -lo que sería peor- equivale a perder nuestro país: playas, costas, selvas y bosques, agua, petróleo, gas, carbón…Vamos ya a pagar impuesto por vivir.

Yo creo que si algunos diputados priístas y perredistas se hubieran negado a dar su voto en favor de esta ignominiosa iniciativa recuperando sus estatutos y su programa originario, el que les fundó como partido, no se hubiera permitido este latrocinio legalizado, hubieran recuperado su dignidad actuando en consecuencia.

Recordemos: quien desconoce la historia de su patria es un extranjero en su propia tierra, corre el riesgo de cometer los mismos errores y de repetir su pasado (porfirista). Es más, corre también el riesgo de convertirse en presidente…