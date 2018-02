Casos y Cosas de Morelos - Entrevista al Mtro en Derecho Ángel Colín López, secretario de Gobierno

Opinión

| Sergio Dorado

2018-02-27

Di por casualidad, en redes sociales, con un video donde se hace una entrevista al Mtro. en Derecho Ángel Colín López, actual secretario de Gobierno del estado de Morelos. Ésta se efectuó en un programa denominado Parlamento Ciudadano, transmitido por Faktor Quatro. El conductor del programa es el periodista Oscar Fuentes.

Lo primero que distingue al secretario de Gobierno es un discurso sosegado y un semblante ecuánime ante la cámara. Así inició y así terminó la entrevista, apacible y afable, lo que oculta la cara subrepticia de la realidad política y socioeconómica del estado de Morelos. El principio de la entrevista se refirió a un trozo de biografía conque el secretario entera a la sociedad sobre su origen morelense. Un niño que nace en Cuernavaca, vive su adolescencia y juventud en Jiutepec y ahora radica en Ayala.

(Ahí el discurso se atasca en un enredo semántico indescifrable cuando expresa, al contestar a una pregunta del conductor, que hay estigmas inexplicables (sic), “como el que uno no es de donde nace, sino de donde decide ser. ¡Soy morelense por elección!” –dice con orgullo, para finalizar esta etapa de la entrevista. Y bueno, no queda claro cómo un feto tan miniatura puede elegir dónde nacer… Yo nací en Chalchihuites, Zacatecas, por ejemplo, pero a lo mejor, si mis padres me hubieran consultado, hubiese escogido Dusseldorff o Londres para haber aprendido alemán o English desde chiquito. ¡Pero, vaya, ni siquiera me consultaron si yo quería nacer, los canijos!)

En la parte ideológica de la entrevista, Colín López relata sus orígenes y llegada al PRD, mostrando de entrada orgullo por su juventud política. Incluso el conductor se preguntó si Colín López sería el secretario más joven de la historia de este cargo de Gobierno. Pero todo quedó en la pregunta, pues nadie dijo nada, y ponerse a investigar sólo para satisfacer al periodismo de investigación no resulta ni lúdico ni trascendente en este caso. De lo que sí se puede dudar es si la juventud es garantía de buen gobierno, y ahí está la gran pregunta, ya ve usted cómo se refirió el presidente Enrique Peña Nieto a los políticos jóvenes priistas de hace unos años y las fichitas que resultaron a Veracruz y Chihuahua los Duarte, por ejemplo. ¡Se llevaron hasta las sábanas!

Colín López se declara de izquierda moderad, recalcando que el izquierdismo extremo es peligroso. Por ello la clave del éxito de un gobierno, según su punto de vista, es el orden,la disciplina en los deberes civiles como consecuencia éstos del respeto irrestricto a la Ley. Y caray, qué más congruencia puede haber en tal respuesta. Sólo que el secretarioúnicamente se refirió al orden ciudadano, es decir, a usted o a mí, pero no al desorden ejemplar de gobierno, y esto, si le rascamos al tema, no puede augurar una convivencia armoniosa entre las dos atmósferas. No para producir un choque de revolución armada, Dios nos libre, sería ridículo el uso de las armas por sobre la inteligencia en pleno siglo XXI. Lo que urge es direccionar el país hacia una unidad nacional más equitativa.

Por más que quien escribe intentó empatar discurso y vida que vive la mayoría de los morelenses, se divorciaron como chispa de carga opuesta. Aquí lo único que cabe reiterar es que la cultura política heredada por el PRIes intensa y salpica a todos los partidos políticos y políticos mismos que adolecen de cinismo. Discurso y vida son dos componentes que a medida que transcurre el tiempo más se distancian.

No podrá haber orden mientras haya desorden en el gobierno. No es posible. Los supuestos encargados del orden traen un desmadre existencial que nadie entiende. Ya no se entiende ninguna diferencia entre el PRI, el PAN y el PRD o la chiquillada entera. Todos ofrecen lo mismo a un país que ha sido hundido por ellos mismos. Todos son la solución a los problemas de México en época de precampaña, inter-campaña y pos-campaña, donde dirimirán miles de rencillas electorales dentro del cuadro ovalado de la ley de Herodes, ¿O entiende usted por qué César Duarte, ex gobernador del estado de Chihuahua vivetodavía en el exilio a pocos kilómetros de la frontera norte y no está en prisión? A diferencia del otro Duarte, que hasta filósofo se está volviendo para reemplazar al Platón de Grecia en Tierra Azteca: pienso ergo ucauca.

Ellos robaron porque clonaron en facsímil de autoridad superior, que también tiene su gracia. En realidad Peña Nieto tuvo razón al calificar de cultural a la corrupción mexicana, sólo le faltó añadir el adjetivo priista para calcularla etimología de la trampa y el robo como mentor social. No obstante, será el tiempo el que dará el argumentoo no a Ángel Colín López, secretario de Gobierno del estado de Morelos, porque si se trata de únicamente “su orden”, el uso de la fuerza pública es factible en caso de que el pueblo siga rezongando de aquí a fin de sexenio.