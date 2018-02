Justicia

2018-02-27

-Se trata de José Luis Cuevas, conocido como “La Morsa”; daba clases de Historia en la Secundaria 14 y en otras secundarias oficiales y particulares de Cuernavaca

Ayer fue encontrado ahorcado el profesor de Historia de la Secundaria 14 en Cuernavaca, José Luis Cuevas, conocido con el alias de “La Morsa”; aunque la Fiscalía General del Estado dijo se llamaba Jorge Luis. Los hechos se dieron en el interior del baño de la celda que ocupaba la noche de este domingo a las 22:30 horas en el penal de Atlacholoaya; estaba acusado de asesinar a su esposa, también profesora y a otra de sus mujeres en Oaxaca.

De ser suicidio, habría cumplido su promesa dirigida a su madre y dejada por escrito en el año 2010, tras la muerte de su esposa en donde cita: “Cuida a mis dos hijos y no me busquen, me voy a matar porque cometí el peor error de mi vida”, escribió Jorge Luis Cuevas Salgado.

El referido había sido detenido en la ciudad de Puebla a inicios de este año al contar con una orden de aprehensión por el delito de homicidio cometido en agravio de su esposa, la maestra del Colegio “Lancaster”, Silvia Sánchez Martínez, quien fue acuchillada al interior de su vivienda, luego de que llegara tras estar en un convivio con docentes la madrugada del viernes 15 de enero del año 2010.

El cadáver quedó dentro del domicilio ubicado en la colonia Lomas de la Selva, en tanto “La Morsa” escapó en una camioneta Mitsubishi, color negro, la cual abandonó.

Posteriormente se comunicó vía telefónica con su madre, para manifestarle que acudiera a su domicilio ubicado frente a Plaza Cuernavaca y que recogiera y cuidara a sus dos hijos.

Se sabe, estuvo oculto en Oaxaca donde hizo vida marital con Eva Cuéllar, a quien asesinó en el año 2017 y posteriormente viajó a Puebla donde fue detenido y trasladado al penal de Atlacholoaya bajo proceso penal y fue ahí en donde la madrugada de ayer presuntamente se suicidó.

Las autoridades abrieron una carpeta de investigación sobre estos hechos y podrían haber tomado el testimonio de los internos con los que compartía celda a fin de determinar lo ocurrido en los baños donde se colgó; se presume el mentor había plasmado en un mensaje su deseo de morir.