Justicia

Francisco Rendon |

2018-02-27

*A corta distancia de un puente peatonal el hoy occiso intentó atravesar el llamado Paso Express; lo arrolló una camioneta

Un hombre fue atropellado y muerto la noche del domingo sobre el libramiento Cuernavaca, a unos pasos de donde se ubica el puente peatonal en la colonia Antonio Barona, según conocieron las autoridades.

La víctima mortal intentó cruzar la carretera en los carriles centrales del tramo comprendido de Plaza Galerías y los campos de la Antonio Barona, por motivos que se desconocen, ya que a 300 metros de distancia se encuentra el puente peatonal y no lo utilizó, por lo que al ingresar a dichos carriles de alta velocidad fue embestido por una camioneta tipo Jeep, color negro, cuyo conductor detuvo su marcha y se entregó a las autoridades.

Debido a que en el lugar no hay viviendas cercanas y está solitaria la zona, aunado a que los hechos ocurrieron en horas de la noche, no hubo testigos, sin embargo se sabe, fue el conductor de la camioneta quien reportó el caso al servicio de urgencias requiriendo una ambulancia.

Cuando los socorristas arribaron, abanderaron el área para evitar que otros vehículos pasaran sobre el hombre que estaba tirado a medio carril; tras revisarlo confirmaron que había fallecido, dejando a las autoridades correspondientes el procedimiento requerido en estos casos como parte del protocolo oficial.

Mientras tanto el conductor de la camioneta se entregó a la policía de Caminos que arribó al lugar, al asegurar no haber tenido la culpa del accidente porque al transitar por el lugar oscuro no se imaginó que una persona se cruzaría en su camino y no pudo esquivarlo.

El cadáver del masculino fue identificado como quien en vida respondía al nombre de Víctor Gregorio; en el lugar fue asegurado un vehículo marca Chrysler tipo Jeep de color negro, modelo año 2007, con placas PYR-7751 del Estado de Morelos, tanto el automotor como el conductor de nombre Bernardo Abraham “N”, quedaron a disposición del Ministerio Público por los hechos de tránsito.

El cadáver fue remitido al forense en calidad de desconocido, en espera de que sea reconocido por sus deudos, creyendo que haya sido vecino del rumbo.