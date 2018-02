Cultura

Bonifacio Pacheco |

2018-02-27

Breverías Culturales

Informa que el próximo martes 27 de febrero, inicia curso de Paisaje; Imparte Maestro Jorge Ocampo Batalla; también ofrece los siguientes cursos: El color, Dibujo, Paisaje, Perspectiva, Retrato, Figura humana, etcétera; agenda clase gratis al 3141760 o al 7771351224, calle Morelos 75, colonia Acapantzingo de Cuernavaca, instalaciones adecuadas y mucha vigilancia.

El Maestro Jorge Ocampo Batalla, exponiendo en los mejores Museos de México, con 32 años formando Pintores.

SEGUNDO COLOQUIO Debates actuales en estudios de género, Organizado por Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales se llevará a cabo en la Biblioteca Central UAEM del martes 27 de febrero al jueves 1 de marzo de 9:30 a 16:00 horas.

UNAM MORELOS: La Doctora Esperanza Martínez, Centro de Ciencias Genómicas presentará la ponencia “Microbioma de artrópodos” en el auditorio Bolívar Zapata del Instituto de Biotecnología a las 10:00 horas; Información en la pagina-e: www.ibt.unam.mx ••••• Jesús Hernández Serda, UCIM dentro del Seminario de Estudiantes presentará la ponencia “Not the Minkowski Question Mark Function”, en la aula 2 del Instituto de Matemáticas a las 16:00 horas; Información en la pagina-e: http://www.matcuer.unam.mx/ seminarios/669-not-the-minkowski-question-mark-function ••••• Richard Bonneau, Flatiron Institute, Center for Computational Biology, Simons Foundation, New York, USA, dentro del Seminario Frontiers in Genomics presentará la ponencia “Exploring biodiversity with genomics and structural biology: from atoms to ecosystems”, en el auditorio Guillermo Soberón del Centro de Ciencias Genómicas a las 17:00 horas; Información en la página-e: http://www.lcg.unam.mx/frontiers/2018-01/Richard+Bonneau.

TALLER de AUTOBIOGRAFÍA impartido por Adamina Edith Barrios Rodríguez en Ataraxia Centro Cultural de12:00 a 15:00 horas, 1ra sesión gratuita el martes 27 de febrero, avenida Morelos 245 centro, teléfono 2417003; Dirigido a tod@s aquell@s interesad@s que quieran perpetuar su vida a partir de la escritura; En este taller aprenderás herramientas literarias que te permitirán narrar tu historia desde distintos momentos, no es necesario escribir una historia cronológica, se pueden escribir textos híbridos, jugar con los estilos y las formas, hacer uso de otros recursos o géneros para integrarlos a nuestro relato como cuentos, poesías o fábulas.

CONVERSATORIO 40 Aniversario de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, con la participación de: Ángel Ortega, Carlos Gallardo, Fernando Hidalgo, Fernando Vela, Miguel Morayta, Rosío García y Víctor Hugo Sánchez; Intervención musical de Huitzillin; en la sala Manuel Ponce del Jardín Borda a las 16:30 horas, entrada libre; La Unidad Regional de Culturas Populares invita.

PARTICIPACION POLITICA de las Mujeres Morelenses, será el tema que se abordará en la 41 Charla de Café con la participación de Patricia Eugenia Lavín Calderón, Flor Dessire Hernández León y Patricia Bedolla Zamora, en el Museo de la Ciudad a las 17:00 horas, entrada libre.

“HILOS de LUZ”, taller de foto bordado, Imparte Sonia Gadez de Luziérnaga Estudio, 4 sesiones los días 28 de febrero, 7, 14 y 21 de marzo, $700.00 MNMx las 4 sesiones, incluye materiales básicos; Intervenir con bordado varias fotografías impresas en papeles de diferente gramaje, con puntadas básicas, simétricas y experimentales; Para inscribirte envía junto con este formulario el boucher de tu pago. Puedes reservar tu lugar con 50% de anticipo https://goo.gl/forms/e4U6DqkGKjkR44iv1 Bancomer 4152 3133 2905 0566 a nombre de Daniela Aurelia; Fieras invita.

10a GENERACIÓN de la MAESTRÍA en ESTUDIOS de Arte y Literatura; la Facultad de Artes y el Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades, convoca a los interesados en participar en el proceso de admisión para iniciar los estudios a partir de agosto de 2018, de acuerdo al siguiente programa de actividades: Recepción de solicitudes Hasta el 30 a de abril; Entrevista con los aspirantes preseleccionados en Mayo; Publicación de resultados en Junio; Reunión informativa para los aceptados en Agosto; Informes en el correo-e: meal@uaem.mx teléfono 3297000 extensión 2042.

bonifaciopacheco@hotmail.com