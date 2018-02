Local

Va contra ex alcaldes fiscal anticorrupción

Erick A. Juarez |

2018-02-26

-Estarían acusados de peculado y ejercicio indebido del servicio público; mantiene ocultos sus nombres

-Descarta que sean de Cuernavaca; asegura que se presentarán todas las pruebas suficientes para procesarlos

El titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en el estado de Morelos, Juan Salazar Núñez, confirmó que en las próximas semanas podría proceder en contra de dos ex presidentes municipales acusados por el delito de peculado y ejercicio indebido del servicio público.

Sin dar a conocer los nombres de los ex funcionarios municipales, de quienes sus carpetas de investigación serán judicializadas por los delitos peculado y ejercicio indebido del servicio público, Salazar Núñez descartó que sean alcaldes de Cuernavaca, por ello, consideró importante el respeto al debido proceso con la intención de no entorpecer las investigaciones para las próximas detenciones.

Explicó que en meses pasados, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en Morelos realizó la judicialización para vincular a proceso a aquellos ex alcaldes que sean acusados por un delito, tal como sucedió con el ex edil de Cuautla, Jesús González Otero.

“Tenemos actualmente a un ex presidente municipal en prisión de la cárcel distrital de Cuautla, y tenemos por judicializarse varias carpetas que lo haremos en fechas próximas, son dos ex presidentes municipales en contra de los que se va a proceder en estas semanas (sic,) No son de Cuernavaca y son por los delitos de peculado y ejercicio indebido de la función pública”, detalló.

Por último, el funcionario estatal aseveró que realizarán y presentarán todas las pruebas suficientes para procesar a los dos ex funcionarios públicos, acusados por el delito de peculado, por lo que será el juez oral quien se encargue imponer las penas.