En la red... - Las razones de López Obrador

Opinión

| Roberto Díaz Guerrero

2018-02-26

Faltan 5 semanas para que comiencen formalmente las campañas, ya con los nombres definitivos de quienes buscarán un puesto de elección popular el próximo 1 de julio.

Las precampañas demostraron ser ese espacio de tiempo de simulación que los partidos políticos se diseñaron para hacer exactamente lo que menos queremos los electores: campañas largas y costosas. Y ahora estamos en ese periodo absurdo de las intercampañas en el que se supone nadie puede hacer proselitismo, pero a cambio abunda el ruido de los escándalos de los candidatos y los partidos.

Así están las reglas, eso es lo que hay, candidatos y electores vamos a una elección histórica con reglas absurdas que alimentan el descontento social y la involución de un sistema de partidos que pasa por su peor crisis de credibilidad y aceptación.

Por primera vez, candidatos independientes tendrán un espacio en la boleta, quizá eso sea lo más novedoso de este proceso, aunque por desgracia los “sin partido” son todo, menos eso, los tres que cumplieron los requisitos previstos en la ley electoral, son todo menos candidatos alejados de los partidos de siempre, todos provienen de uno.

Cinco semanas para que comiencen las campañas son en el terreno electoral mucho tiempo, presionados todos por las cifras de las encuestas, realizan ajustes y desajustes en sus equipos y estrategia para entrar a la zona de los tres meses más fugaces del proceso.

Andrés Manuel López Obrador, es desde mucho antes de que comenzara la contienda el favorito en todas las mediciones, con 14 años de experiencia en tres campañas presidenciales y con un discurso básico en contra de la corrupción, el tabasqueño parece hoy más que nunca cerca de la silla presidencial, si hoy fueran las elecciones su ventaja ronda los 10 puntos promedio sobre su más cercano contendiente, eso dicen las encuestas.

Pero justo por su amplia experiencia en estas lides, López Obrador sabe que no ha ganado nada aún, en cuatro meses pasan muchas cosas, y para prueba, las últimas tres semanas han sido muy malas para su causa, al menos eso se percibe.

En este corto periodo de tiempo, el mismo le hizo un boquete a un muro que parecía indestructible, el de su lejanía de los corruptos y los deshonestos. Primero, trajo desde París a Marcelo Ebrard a quien inevitablemente se le relaciona como el responsable de la pifia de la línea 12 del metro en la CDMX, una obra mal hecha que costó 25 mil mdp más los gastos extras de reparaciones y parches, después, confirmó una alianza de facto con la maestra Elba Esther Gordillo, sujeta a proceso judicial por los malos manejos financieros del SNTE, pero más que eso, se trata de un personaje político que recuerda lo peor del sindicalismo rancio y corrupto.

Para cerrar la terna, defendió públicamente a Napoleón Gómez Urrutia, el dirigente “fifi” de los mineros, ese que nunca trabajó en una mina, heredó el sindicato de su “papi” y desapareció 55 millones de dólares que le pertenecían a los trabajadores, entre muchas otras linduras que forman parte de su reinado sindical que hoy maneja lujosamente desde su autoexilio en Canadá y al que le regaló una senaduría plurinominal.

Los efectos reales de las últimas decisiones de AMLO aún no están expresados en las encuestas; las mediciones de febrero se publicarán en la primera semana de marzo, justo en el inicio de las campañas, pero algo que ya se puede anticipar es que su acercamiento con tales personajes no tendrá buenas calificaciones. Aún no es posible aún saber de qué tamaño es el desencanto con el candidato del plumaje inmaculado, lo que sí está claro ahora es que aun entre sus más convencidos seguidores no hubo simpatía por sus nuevos aliados.

Ahora bien, ¿cuáles son las razones de López Obrador? ¿Por qué poner en juego las simpatías de los votantes indecisos que somos el 20% de los electores que aún no decidimos por quién votar?

La respuesta la ha dejado correr sigilosamente el propio dueño de MORENA y la base de sus razonamientos son estadísticos.

En 2006 Felipe Calderón le ganó la presidencia por 243 mil 934 votos, en 2012 Enrique Peña Nieto le sacó una ventaja de 3 millones 329 mil 785 votos.

En el primer caso, fue Elba Esther Gordillo la encargada de la movilización de maestros leales a sus intereses los que hicieron la diferencia, en 2012 fue la maquinaria corporativa del PRI la que funcionó a la perfección, pero además Peña Nieto enarboló la bandera de la alternancia y el cambio.

Esas dos armas ahora son de López Obrador, el es el candidato del cambio y cuenta con el apoyo, muy disminuido por cierto de la maestra y suma a todo aquel que signifiquen votos seguros sin importar quién los provea, el plan es mega pragmático, ganar como sea.

¿Pero dónde está entonces esa ventaja insuperable? Pues solo en su discurso, porque su reto es primero romper el tope de 15 millones de votos y después acercarse o superar la barrera de los 20 millones que luce muy compleja, ni siquiera en las elecciones con mayor participación de la historia, la del año 2000 que fue de 51.29%, se alcanzaron esos números.

En la elección más reciente, las intermedias de 2015 la participación fue de 47.07% el mal humor social confirmó que los electores enojados, protestamos mucho en redes sociales, nos quejamos en las pláticas con amigos y familiares, pero no necesariamente nos expresamos en las urnas, los jóvenes que son ahora el gran elector marchan, pero no votan.

Las estadísticas no son la verdad absoluta, pero sí son indicadores que permiten prospectar escenarios. La de este año serán elecciones muy cerradas, el panorama de una competencia de dos en la recta final es cada vez más posible, y López Obrador lo sabe, por eso ya repartió los primeros paracaídas por si acaso, Olga Sánchez Cordero fue anunciada como la próxima secretaria de Gobernación; Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública; Rocío Nahle como secretaria de Energía, si la elección ya estuviera ganada, ellos ya estarían firmes, entonces ¿Por qué asegurarles un lugar en el Senado por la vía plurinominal?

Las de correr…

Otro que parecía indestructible era Ricardo Anaya, y así en tiempo pasado, parecía, porque lleva dos semanas de escándalo en escándalo, guerra sucia, asquerosa, vil como sea, pero hoy arrastra una etiqueta que antes no tenía, le gusta el dinero y es una maravilla triangulando millones en el negocio inmobiliario.

El más vulnerable de los tres es sin duda José Antonio Meade, a él también aquello de la trayectoria impecable le hizo agua con los resultados de la Auditoría Superior de la Federación al manejo de los recursos públicos en Sedesol, de la que él fue titular y en la que no vio, o no quiso ver nada irregular.

La Inter campañas resultaron ser interlodazales.

