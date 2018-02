Local

Guadalupe Flores |

2018-02-24

-Ha dejado en total indefensión a las familias que perdieron sus viviendas en el sismo del 19S

-El objetivo es exigir a la dependencia federal la entrega de recursos para reconstruir las casas

Después del abandono de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el proceso de demolición, retiro de escombro y reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo ocurrido el 19 de septiembre en la zona sur de Morelos, los alcaldes de la región preparan movilizaciones sociales para exigir la entrega de recursos para reconstruir las casas.

A cinco meses de la tragedia, en los municipios de Tlaquiltenango, Jojutla y Tlaltizapán, Puente de Ixtla y Zacatepec aún continúan los trabajos de demolición de casas dañadas y en algunos casos el proceso de reconstrucción sólo lleva un 15 por ciento.

Sobre esto, el alcalde de Zacatepec, Francisco Salinas Sánchez, informó que los ediles de la zona sur acordaron llevar a cabo movilizaciones en la Sedatu para exigir a su titular Rosario Robles Berlanga atender el problema

“Los afectados del sismo no han recibido fondos en sus tarjetas para la reparación o reconstrucción de sus casas, Sedatu nada más vino a hacerse (...) la palabra es wey y dejaron todo inconcluso, hoy igual con las tarjetas, la gente no puede seguir trabajando porque no le han hecho el otro pago, quedaron que el 15 de febrero máximo y no está. Yo creo que lo pacífico ya se nos quitó, estamos planeando los alcaldes de allá de la zona hacer, bueno ya empezar a hacer movilizaciones con la gente, porque nos lo dejaron a nosotros", expresó.

Agregó: "Yo creo que vamos a ir a Sedatu México y vamos a cerrar Sedatu México para ver si así nos hacen caso ahora sí...Yo creo que ya se pasaron de la raya nuestros amigos de Sedatu".

Cabe mencionar que en Zacatepec resultaron afectadas 889 casas, de las cuales 350 fueron pérdida total, y de este número más del 50 por ciento aún están en la lista para ser demolidas, mientras que en el retiro de escombro tienen un avance del 50 por ciento, pero el proceso de reconstrucción no ha iniciado