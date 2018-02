Local

Yesenia Daniel

2018-02-24

Jojutla, Mor.- Los maestros de la disidencia que están agrupados en el Movimiento Magisterial de Bases (MMB), advirtieron que su voto será para los candidatos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tanto en el plano nacional como en el plano estatal, al considerar que el resto de los institutos políticos están ligados con la aprobación de las reformas estructurales que han ido en detrimento del país.

"Desconocemos al Comité ejecutivo seccional y nacional, por ser traidores a la base y sólo servir a los intereses del Gobierno en turno; el Movimiento Magisterial de Bases no avala ninguna candidatura ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni Verde ni Nueva Alianza ni Movimiento Ciudadano (...) el Movimiento Magisterial de Bases vamos con el partido de Movimiento de Regeneración Nacional desde el plano Nacional hasta el estatal", declaró Alejandro Trujillo González, integrante de la dirección política del MMB.

El profesor Alejandro Trujillo, subrayó que contrario a la manifestación de apoyo de una parte del gremio magisterial seccional que está de acuerdo con la candidatura del ex rector Alejandro Vera Jiménez, el MMB no considera a Vera como su candidato al haber aceptado ser parte del partido político de la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.

En esta ocasión el MMB reiteró su lucha por la abrogación de la Reforma Educativa, la reinstalación de 25 maestros cesados y la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

"Está terminando el proceso jurídico de la demanda laboral y nuestro cálculo es que en mes y medio, se estará dando el laudo que nosotros confiamos en que sea a favor de nuestros compañeros y que sean reinstalados con todos sus derechos", indicó Alejandro Trujillo.