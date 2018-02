Local

| Jorge Robles Salazar

2018-02-24

Yautepec, Mor.- El presidente municipal, Agustín Alonso Gutiérrez realizó el corte del listo de la inauguración de la avenida San Juan, del poblado de Oaxtepec, en la cual tuvo un costo de 3 millones 70 mil 26 pesos.

El edil, al hacer el uso de la palabra, se disculpó ante locatarios y vecinos por las molestias y afectaciones que les causo esta obra, ya que “nada de lo que se construye que causa beneficios para un futuro se hace de la noche a la mañana y sin perjuicios, claro que hay perjuicios, pero los beneficios de ahora en adelante, lo van a estar sintiendo y viviendo” expresó Alonso Gutiérrez.

Además, dijo que en Oaxtepec fueron muchas las denuncias y peticiones de obras de cuando estuvo caminando pidiendo el voto y que le da gusto ver nuevamente al grupo que lo acompañó a tocar su puerta y pedir el voto.

Pues uno de los reclamos de los pobladores era que a Oaxtepec nunca le tocaba nada y que solo era cuestión de ver las calles y servicios para ver las necesidades, “efectivamente así estaba Oaxtepec, olvidado, hoy gracias a la gran oportunidad que me dieron de ser presidente municipal, este poblado es diferente”.

Pues este compromiso que realizó con la gente, lo hizo para que en un futuro el edil regresara a caminar Oaxtepec con la frente en alto y así poder ver la cara a los ciudadanos que me confiaron su voto.

“Además de nunca antes se había hecho tanto por este poblado y eso que todavía no culminamos, ya que nos falta un año como alcalde y posteriormente ustedes decidirán si seguiremos trabajando para ustedes, ya que ante esta obra hubo manifestaciones en contra de un servidor, ya que querías que tapara los baches y yo les dije no, pues yo no tapo baches, hago calles”, expresó.

Posteriormente, el alcalde dijo que se reorganizaran para el tránsito vial y así terminar este compromiso, la cual es pavimentar la manzana, la cual es la calle Estación Vieja, para que sea totalmente nueva, cambiando red de agua y drenaje, si es necesario y así dejar una calle digna para Oaxtepec.

Ante esto los vecinos y beneficiados de la avenida agradecieron el gran apoyo y colaboración de Agustín Alonso Gutiérrez por esta gran obra, dándole su más sincero agradecimiento por lograr realizar esta hermosa calle.

En la pavimentación de la avenida San Juan, se retiró el concreto existente, se realizó la construcción de 500 metros lineales de guarniciones, la construcción de 326 metros cuadrados de banquetas, colocación de concreto hidráulico con acabado de estampado de 2 mil 557 metros cuadrados, suministro y colocación de red hidráulica 150 metros lineales; todo esto con recursos propios con un costo de total de 3 millones 70 mil 26 pesos.