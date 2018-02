Observador político - Cuauh y Obrador, los punteros…

Opinión

Gerardo Suarez |

2018-02-24

En medio de una crisis de credibilidad y rechazo social a los partidos políticos, los candidatos, todos sin excepción, sufrirán el rechazo social y castigo a lo que han dejado de hacer sus autoridades. Así como el respaldo y confianza en quienes pudieron hacer las cosas bien, que en este último caso, es casi nulo que haya habido algo favorable en los últimos años en favor de la sociedad morelense que está embriagada de temor por tanta inseguridad e inconformidad y molestia por el grave desempleo.

LOS PUNTEROS… La lógica para los priistas, es que Pepe y Jorge Meade, quienes van encabezando los últimos lugares de la preferencia electoral, intenten hacer creer a la ciudadanía que Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Blanco Braco, han llegado a su máximo tope y ahora tienen a bajar. Mientras que los candidatos priistas a la presidencia de la república y gubernatura, respectivamente, confían en ir subiendo. Algo que se ve más que imposible por todos los errores que ambos están cometiendo y por tanto, los dos, son punteros pero en los últimos lugares en cuanto a la preferencia electoral.

Mientras todo esto sucede, y si las elecciones se realizaran en este momento, sin lugar a dudas quienes ganarían de calle, de forma abrumadora y hasta de manera ofensiva son Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Blanco Bravo, quienes abanderan la causa de la coalición: “Juntos haremos historia”. En este momento, no hay forma de que los alcancen y menos aún de que los superen, sin embargo, y es lógico y real decirlo, para las elecciones constitucionales del primero de julio, faltan cuatro meses y días por lo que los demás candidatos y partidos políticos, intensificarán las campañas sucias, de ataque, denostación y todos los actos ilícitos que tengan a su alcance para frenarlos y bajo el método y mecanismo que sea, ganarles la elección.

VÍCTOR CABALLERO SOLANO.- El precandidato “Por “Por Morelos al Frente”, Víctor Caballero Solano, quizá no es una figura conocida en todo el estado y por ello, tendrá que intensificar proyectos y programas que le permitan irse consolidando pero algo que tiene y favorable a su persona y causa, es que es de los escasos morelenses que participarán en este elección para la gubernatura de Morelos.

Mientras que la mayoría de los abanderados políticos tienen raíces en otras entidades de la república mexicana, Caballero Solano tendrá que explotar aquella frase que nativos de esta hermosa entidad han tratado de fortalecer en los últimos años: “Morelos para los morelenses” y que se agigantó en tiempos de Antonio Riva Palacio López, ex gobernador del PRI. Ese puede ser un punto favorable para quien se encuentra en la segunda posición de la preferencia electoral y quien está alejado del tercero, cuarto y quinto lugar, lejos, muy lejos del primero y sin opción real de poder alcanzar al primero.

Por lo tanto, la pelea puede ser entre el primero y segundo, a menos que los demás candidatos hagan algo a la voz de ya para cambiar esta tendencia que podría cristalizarse, de permitirle al alcalde de Cuernavaca que su nombre y apellidos así como su imagen aparezcan en la boleta el uno de julio.

RECHAZA IMPOSICIÓN DE FAMILIARES LÍDER DEL PAN.- La integración de sus hermanos en la diputación federal por la vía plurinominal y una regiduría en Cuernavaca, levantó molestia y quejas de los panistas que no alcanzaron a integrarse en planillas para este proceso electoral en contra de Juan Carlos Martínez Terrazas, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, sin embargo, precisó que en la decisión de lo federal no tuvo ningún tipo de injerencia. “Yo no puse a mis hermanos. La decisión que se tomó en cuestión de todas las candidaturas en el país fue la Comisión Permanente Nacional, que es el órgano colegiado de las candidaturas en todo el país. En el cual yo no formo parte. Por tanto es una mentira que yo los haya designado, y ello quedó evidenciado en la convocatoria y por ello, rechazó tajantemente que haya tenido yo alguna injerencia”. Dejó en claro que quienes están molestos son los grupos no pudieron ser postulados como candidatos, más claro, los integrantes de la “sagrada familia” y más porque la sociedad necesita caras nuevas, renovadas y como ejemplo están Víctor Caballero Solano y Javier Bolaños Aguilar, quienes serán gobernador y presidente municipal de Cuernavaca.

Y las voces que están en contra de estos procesos dentro del blanquiazul, son las del titular del poder Ejecutivo porque fueron quienes han trastocado todos los intereses desde que el PAN decidió no ir con el PRD. ¡El tiro está cantado!

LLEGA MATÍAS QUIROZ AL PRD.- Desde hace varios meses una de las principales propuestas para ocupar la dirigencia estatal del PRD era la del entonces secretario de gobierno de la administración de Graco Ramírez, Matías Quiroz Medina, quien intentó ser candidato a lo que fuera. Primero lo intentó para aspirar al senado, luego a una federal y hasta la propia capital sin haber alcanzado ninguna posición. Como premio de consolación, le dieron ahora la dirigencia del sol azteca, la cual dice, está más fuerte que nunca. Un slogan que vienen manejando ya todos los demás institutos políticos como el PRI y PES, entre otros.

El reto que tiene el médico de profesión, Matías Quiroz, es enorme. Primero, tendrá que demostrar con hechos que su padrón electoral es de 200 mil militantes dentro del PRD en Morelos y segundo, que estos personajes de existir, acudan a votar porque de hacerlo, estarían ganando la gubernatura en razón de la división que se hará del sufragio por tantos candidatos que habrá en las papeletas para gobernador el uno de julio. Empero, corre el riesgo de que ese padrón se haya inflado y el triunfo se les escape de las manos.

Email: gerardonoticias01@gmail.com

Twitter: @gerardosuarez73