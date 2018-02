Brevi@rio... - AMLO y sus candidatos

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2018-02-24

Como siempre, íbamos bien pero ya comenzamos a ir mal, y parece que vamos a terminar peor, parecen decir nuevamente muchos de los simpatizantes, seguidores, y algunos hasta fieles colaboradores de Andrés Manuel López Obrador, el autodenominado candidato presidencial de Morena.

Y es que esta vez, decidió otorgar candidaturas a diestra y siniestra a personajes políticos cuya reputación anda por los suelos, en su mayoría acusados por lo menos de haberse hecho de dinero mal habido, cuando no de ladrones y saqueadores del presupuesto oficial o de las arcas sindicales. Dicen los que saben de esto, que la pifias de López Obrador han sido a la postre la razón del bajón en su carrera por la silla presidencial, y como hasta en tres ocasiones anteriores, la de hoy será una caída igualmente estrepitosa.

La lista de los “distinguidos” personajes que López Obrador decidió revivir otorgándoles una candidatura la encabeza Napoleón Gómez Urrutia, el ex líder sindical de los mineros acusado de dejar en banca rota al gremio y de fugarse a Canadá, en donde has vivido por varios años. Asimismo, a esta lista se agrega Germán Martínez, el ex líder panista y polémico colaborador del ex presidente Felipe Calderón, y al también muy polémico ex gobernador de Zacatecas Ricardo Monreal, sobre quien pesan graves acusaciones de desvío de recursos en ese estado.

Lo cierto es que más allá de lo que pueda decirse de la adhesión de personajes visibles y aquellos que de bajo perfil pero bien conocidos, que no gozan precisamente de una imagen intachable dentro del ámbito de la política u otros sectores como el de la iniciativa privada, esta decisión del dueño de Morena ha causada animadversión, tanto que algunos suponen que después de haber llegado al máximo ascendente en las preferencias lectorales, el descenso comienza y este es un procesos que lamentablemente los morenistas ya se saben, pues en el pasado se convirtieron en errores graves para las aspiraciones de López Obrador, veremos si esta vez no pasa lo mismo…

BREVES: Por cierto y ya entrados en asuntos de los aspirantes presidenciales, al que tampoco le ha ido bien en los últimos días es al abanderado del PAN-PRD Ricardo Anaya, a quien le han arreciado sus enemigos la campaña por presuntos actos de corrupción, particularmente de lavado de dinero. Según información publicada en diversos medios nacionales, el abogado Adrián Xamán Mc Gregor acusó al candidato de la coalición “Por México al Frente”, de lavado de dinero y aseguró que sus clientes Alberto “N” y Daniel “N”, involucrados en estos hechos, han sido hostigados. Y el mismo asegura que sus defendidos fueron contratados por Manuel Barreiro Castañeda, empresario de Querétaro entre 2016 y 2017, para realizar esta operación que le hiciera llegar recursos económicos a Ricardo Anaya mediante empresas fantasmas. Según dicha información, mediante una supuesta venta de una nave industrial por parte de la empresa Uniserra S.A. de C.V. a la empresa Manhattan Masterplant the Velopment por la cantidad aproximada de 54 millones de pesos, fue que se pudo ocultar el origen del dinero y a su beneficiario final. Barreiro le habría pedido a Alberto y Manuel “N”, construir un esquema en donde se utilizaran empresas fantasma o fachada, constituidas algunas de ellas por prestanombres o testaferros. Vaya historia en que han involucrado al abanderado albiazul amarillento, pues por lo menos el tema ha sido un fuerte distractor que por una parte lo saca del quehacer propio de la preparación de su campaña, y por otra comienza a restarle simpatías que parecía estar ganando… REDES SOCIALES: Y es precisamente que en las redes le han tupido con todo al abanderado del PAN-PRD, donde los comentarios negativos son abrumadores, como también lo es en contra de López Obrador con el tema del palomeo que realiza para las candidaturas de los que ya se han llamado entre los cibernautas “los indeseables”, y veremos en qué van a parar esto que a través de las redes sociales se hace viral…

