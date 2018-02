El Tercer Ojo - Pensamiento y elección o el orden extraño de los pensamientos. (II)

Opinión

| J. Enrique Álvarez Alcántara

2018-02-24

Justipreciados lectores, dando continuidad a nuestra colaboración última, quiero comenzar con la afirmación que hice en el texto precedente: “Quiero salir ahora (…del nivel de análisis correspondiente a los observables que se muestran en este periodo de la vida política nacional, estatal y municipal…) para plantear el que corresponde a los ciudadanos que podemos y queremos –o no—ejercer (…el Derecho de voto…)”. Debo salir de este nivel de análisis porque importa aquí, y demasiado, poder responder una pregunta esencial; ¿De qué parámetros referenciales nos servimos para poder servirnos de nuestros recursos cognitivos –análisis, síntesis, abstracción, generalización, razonamiento, elección y evaluación de las elecciones y sus consecuencias?

Parece, fenomenológicamente obvio, que los elementos de juicio imprescindibles, hasta ahora, se localizan fuera de nosotros como sujetos activos de la acción reflexiva; es decir, que los observables son los candidatos, los partidos, coaliciones, discursos, mensajes, comerciales y, si los hubiese, proyectos de nación, estado o municipio.

Desde luego que no he considerado aquí los intereses personales o particulares que, como miembros activos de grupo, familia, partido o coalición, pudieran hacer de quien realiza la actividad de razonar y elegir, un elemento mismo de lo elegible por ser parte de él y convenir así a sus intereses personales.

Pues bien, contracorriente y contra el sentido común expondré una primera aproximación desde otro lugar, por cierto nada común.

Según refiere Leontxo García, periodista experto en el tema del ajedrez, muy prestigiado en este ámbito, en un libro que hubiese publicado bajo el título de Ajedrez y Ciencia, Pasiones Mezcladas, “«La mayoría de la gente ve con los ojos; nosotros con la mente, y los resultados son a veces magníficos». Me lo dijo –escribió Leontxo García—en los años ochenta el yugoslavo Chabarkapa, un gran ajedrecista ciego.

Pues bien, antes, mucho antes de valorar la información que proviene del exterior a nosotros, como sujetos activos de la actividad reflexiva, es imprescindible reconocer explícita y claramente cuáles son nuestras aspiraciones, intereses, valores, creencias, proyectos de vida –si los hubiere—y contra estos mismo, pues de otro modo quedaremos atrapados en los azares de la vida política nacional, iniciar los procesos de pensamiento y elección.

No cabe duda alguna que, con base en estos parámetros de toma de decisiones, elección, evaluación y seguimiento de las mismas, podremos estar mejor colocado para este procesos analítico-sintético.

Con base en estos parámetros de análisis y elección podremos juzgar –emitir juicios y razonamientos—sobre los observables que, ahora sí, forman parte del objeto y niveles de análisis.

No quiero no iterar o reiterar –valga la doble negación—que “los aspirantes a gobernar el estado de Morelos, los partidos y coaliciones que proponen proyectarse a través de dichos candidatos, así como ciertos grupos fácticos de poder económico, político o sociocultural, buscan –háganlo explícito no, mientan en lo que dicen o no—atraer o seducir a los ciudadanos que pueden ejercer su voto para que otorguen el mismo a su partido, coalición, plataforma o candidato”.

Para seguir con estas ideas, comenzaré, candidato por candidato, luego partido por partido, seguiré coalición por coalición y cerraré, proyecto por proyecto, mis reflexiones; sin embargo, de principio señalaré lo siguiente.

NINGÚN candidato, partido o coalición, por sí mismos, podrán resolver los problemas estructurales que aquejan a nuestra nación y con ella, a nuestro estado de Morelos o municipio, por la naturaleza estructural, sistémica y compleja de las problemáticas que nos agobian.

De NINGÚN MODO, este supuesto de vida democrática electoral para elegir gobernantes podrá resolver los problemas estructurales que aquejan a nuestra nación y con ella, a nuestro estado de Morelos o municipio, por la naturaleza estructural, sistémica y compleja de las problemáticas que nos agobian.

SIN LA PARTICIPACIÓN de la CIUDADANÍA, PUEBLOS y COMUNIDADES de MORELOS, podrán resolverse los problemas estructurales que aquejan a nuestra nación y con ella, a nuestro estado de Morelos o municipio, por la naturaleza estructural, sistémica y compleja de las problemáticas que nos agobian.

Entonces, ¿Sirve de algo votar y elegir hoy?