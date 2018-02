Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2018-02-24

CUERNAVACA, MOR.- Políticos, periodistas, deportistas, directivos, todos condenan la agresión al reportero de deportes, Róger Chávez, por parte del jefe de prensa de la escuadra de Corachivas del Atlético Zacatepec, el irascible, Aldo González, el martes por la noche, y es la hora en la cual los directivos del conjunto que no tiene derecho a ascenso han hacho nada, más que ordenar a los periodistas que lleguen a determinada hora para que obedezcan las instrucciones que dictarán para el trabajo reporteril.

El abogado, Enrique Paredes, además de condenar la agresión, indicó que “Hay que recordar que los periodistas que son agredidos en el ejercicio de su profesión o por su profesión. El delito es competente PGR. Deberían exigir se active el protocolo de protección en el Coruco”.

Eligio Urieta Castillo, quien fue jugador del auténtico Zacatepec y ahora presidente de la liga Cañera, cuando se le preguntó si condenaba la agresión afirmó: “Claro, esto no debe pasar, les tienen que dar todas las garantías para realizar su trabajo, tengo muchos amigos en los medios y esto no se justifica”.

Los periodistas, Pedro Martínez y Javier Jaramillo Frikas, además de condenar ampliamente la agresión, se dijeron solidarios con Róger Chávez, pues no se puede permitir que una situación como ésta se presente en ningún campo. “Condenamos el hecho y estamos contigo, Róger. Ese equipo es de fuereños y el día que se le antoje a los directivos se van”.

Acciones de reporteros

Será hoy sábado a las diez horas en instalaciones de la Universidad en donde reporteros de la fuente deportiva firmarán un escrito de condena a la agresión a Róger Chávez por el jefe de prensa de la escuadra de Corachivas, el martes por la noche, y se llevará a los directivos de este equipo que no tiene ni un morelense en sus filas, que no se asistirá a la orden que se dictó desde la directiva del conjunto verde para dictar órdenes sobre lo que pueden y no pueden hacer los reporteros en relación a este Zacatepec, ni a cubrir el partido de la jornada nueve.

Existe otra posibilidad, que el escrito simplemente se publique, ni siquiera llevarlo a los directivos del Atlético, como una manera más firme de protesta por este violento hecho, por la agresión del jefe de prensa de Corachivas al reportero de deportes del Sol de Cuernavaca.