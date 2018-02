Cultura

Bonifacio Pacheco

2018-02-24

Breverías Culturales

"Chiknaui Amoxihuitl in Tonanyoltlahtol in Xoxokotlan" novena edición en el centro de la comunidad de Xoxocotla, Morelos, los días 24 y 25 de Febrero a partir de la 10: 00 horas.

Presentación de libros, muestras artísticas y editoriales, talleres, ponencias y más.

EL METROPOLITAN OPERA HOUSE presenta “La Bohème”, de Giacomo Puccini; bajo la Dirección de Marco Armiliato; con un elenco integrado por: Sonya Yoncheva, Susanna Phillips, Michael Fabiano, Lucas Meachem, Alexey Lavrov, Matthew Rose, Paul Plishka; ópera que más representaciones ha tenido en la historia del Met; transmisión en directo vía satélite y subtítulos en español, en pantalla gigante de alta definición (HD), en el Centro Cultural Teopanzolco, a las 12:00 horas, Costo de $100.00 a $250.00, Río Balsas 22 colonia Vista Hermosa; Amigos de la Música de Cuernavaca invita.

MUSEO ROBERT BRADY en su ciclo de cine argentino presenta “Resurrección”, Director Gonzalo Calzada, 2015, a las 12:00 y 16:00 horas, entrada 30.00 al 2x1, Netzahualcóyotl 4 centro, teléfono 3188554; Una epidemia de fiebre amarilla azotó la ciudad de Buenos Aires en 1871, un joven sacerdote que, impulsado por una visión mística, se dirige a la ciudad para asistir a las víctimas y enfermos de la terrible epidemia; Una serie de acontecimientos inesperados lo acorralan en ese lugar y lo hacen dudar del sentido de su misión inicial, de sus creencias y finalmente de su fe.

ATENEO de GUITARRAS y LAÚDES ANTIGUOS presenta “Fénix Entre Cuerdas y Trinos” ciclo ‘Tertulia de la 1ª Temporada Música Antigua’ engalanada a través de la maravillosa voz de la soprano Ivette Betancourt, acompañada en el continuo por y Gilberto Ramírez en el laúd y Pablo Espino en el violón; un programa con música de grandes compositores como Dowland, Mudarra, Handel, Guédron, entre otros; en la Casona Spencer a las 13:00 horas donativo $100.00, calle Hidalgo 22 centro.

La ORQUESTA ACADEMIA de Música Antigua de la UNAM ofrece el concierto Sonata, sinfonía y variación. Música italiana del siglo XVII, con la guía del músico mexicano Hugo de Rodas; El programa lo integran: Canzone La Bella y La Tinta de Tarquinio Merula, Sinfonía no. 9, Corrente no. 7, Sonata a cuatro y Canzona a cuatro de Salomone Rossi, Aria sobre Il lanterurú, Aria sobre E’ tanto tempo hormai, Aria sobre La Ciaccona y Sinfonías no. 10 y no. 20 de Marco Uccellini, Passacaglia y Sonata a cuatro de Biaggio Marini, Variaciones a dos de Maurizio Cazzatti, Sonata a seis de Giovanni Battista y Batalla de Barrabaso de Andrea Falconieri; en el anfiteatro Simón Bolívar a las 13:30 horas, precio $50.00 pesos con los descuentos habituales.

CONCIERTO de Música experimental con Gustavo Oosle en el foro Los Chocolates a las 17:30 horas, entrada libre.

El CORO de CÁMARA de MORELOS Directora Verónica Pérez Altamirano en el Marco de su X Aniversario ofrecerá Concierto Coral de Música Americana, en la sala Manuel Ponce del jardín Borda a las 18:00 horas, entrada gratuita.

"MADERA es NUESTRA PIEL" videodanza e intervención, Director Roberto Roldan, proyecto apoyado por el Pecda y FO Film, en Cine Morelos a las 18:00 horas.

"TAILANDIA, Tierra Mágica" exposición fotográfica de Karla Novaro se inaugura en el Hotel Misión Grand Cuernavaca a las 18:00 horas, calle Galeana 29, colonia Acapantzingo, entrada libre.

“SIN MIEDO” exposición de obra de Charbel Abuxapqui, se inaugura en la Casa de Cultura de Cuautla Morelos a las 18:00 horas, entrada libre; Lauro Ortega 21 colonia Emiliano Zapata, Cuautla, Morelos.

EN EL MANOJO: Tributo a Beatles y Rock 60’s y 70’s con Silver Beats, a las 22 horas, donativo 60.00. Fandango Tixtleco con “Los Guerrero de Tixtla” a las 19:00 horas, donativo 50.00. Centro cultural, Prolongación Ahuatepec 304, esquina Taxco, Colonia Lomas de la Selva, teléfonos 3180740 y 3993265.

"TRANSFORMACIÓN" Monóloga Corporal de Yuliana Neri Arriaga, artista multidisciplinaria, primera de una serie de ‘Encuentros―presentaciones’ de Danza Butoh / Performance; + Invitada especial; en Ataraxia Centro Cultural, a las 19:00 horas, donativo $80.00 y $60.00 preventa, avenida Morelos 245 centro, teléfono 2417003.

“VIDEODANZA” Resultado de taller “Compas de la tierra y los cuerpos en jardín” en el Museo de Artes y Oficios Santa María Ahuacatitlán a las 16:00 horas, entrada libre.

