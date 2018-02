Local

| Jorge Robles Salazar

2018-02-23

Cuautla, Mor.- A través de la asociación civil Cultura de Grandeza, que dirige Moisés Agosto Ulloa, se realizó la presentación del libro “Injusticia Protegida”, de Greg Sánchez Martínez, en universidades de Cuautla.

Mismo que fue presidente municipal de Cancún, Quintana Roo en el periodo 2008-2010, y se convirtió en el candidato a la gubernatura del estado, cargo público al que no pudo llegar al ser blanco de una persecución política por parte de la entonces figura presidencial emanada del Partido Acción Nacional (PAN), que lo mantuvo injustamente en la cárcel por 14 meses, según relató en la jornada de conferencias con universitarios.

“La mafia política, los verdaderos delincuentes, en complicidad con el ex presidente Felipe Calderón, usaron delincuentes confesos que se encontraban cumpliendo sentencias por delitos graves, convirtiéndolos en testigos protegidos para que de forma ilegal e inconstitucional me inculparan por delitos no cometidos”, expuso.

El también presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Encuentro Social, en Quintana Roo, opinó en entrevista que pesar de la corrupción que impera en el actual sistema político, el país tiene esperanzas de cambio al referirse al ahora candidato presidencial por la Coalición Morena-PES-PT, Andrés Manuel López Obrador.

“México necesita un hombre íntegro y capaz. López Obrador es el único candidato presidencial que no pertenece a una mafia, representa el antisistema”, refirió Gregorio Sánchez Martínez.

Por su parte, Agosto Ulloa sostuvo que al ser los jóvenes el motor del cambio social es de vital importancia el acercamiento con la comunidad estudiantil “para sembrar en ellos la semilla del cambio”.

Destacó la importancia de escuchar a los futuros profesionistas, quienes dijo, tendrán en sus manos el futuro del Estado y municipio.

Al ciclo de conferencias con universitarios acudió también Gerardo Garay Cadena, ex comisionado de la Policía Federal Preventiva y ex director de la Unidad de Operaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), también encarcelado injustamente por cuatro años.

La jornada concluyó en un centro de convenciones ubicado en Cuautla con una conferencia familiar dictada por Nahum Navas, director general de la Sociedad Civil Génesis Vida Inteligente S.C.