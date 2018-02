Local

Minerva Delgado |

2018-02-23

-A fin de terminar de impulsar algunos temas que incluyó en su agenda legislativa personal

El diputado local panista, Víctor Caballero Solano quien había solicitado licencia a su cargo para buscar la nominación de su partido como candidato a gobernador y que logró, se reincorporó a sus actividades en el Congreso local mientras inicia la campaña electoral.

En entrevista, explicó que su intención al retomar nuevamente su papel como legislador, es terminar de impulsar algunos temas que incluyó en su agenda legislativa personal, como la Participación Ciudadana aparejada de la revocación del mandato.

“Son temas sobre los cuales me he pronunciado y quiero terminar de empujar aquí en el Congreso, tomando en cuenta las propuestas que ciudadanos me han hecho llegar”, expresó ayer entrevistado en el Congreso.

El legislador dijo estar consciente de que las actividades legislativas en la Cámara, no tienen porque verse afectadas por el desarrollo del proceso electoral, motivo por el cual decidió retomar su curul.

Víctor Caballero Solano anticipó que volverá a solicitar licencia una vez que esté cerca el inicio de la campaña electoral, en la que participará como el abanderado del PAN y MC a la gubernatura del Estado.

El diputado panista había solicitado licencia a su cargo desde el pasado 31 de diciembre de 2017 y hasta hace unos días, que decidió reincorporarse al Congreso local.