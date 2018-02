Local

2018-02-23

Será el martes 27 de febrero cuando se reanude la audiencia de apertura de juicio oral en contra del presunto homicida del empresario y organizador de la Feria Cuernavaca, Juan Manuel García Bejarano, hechos ocurridos el 06 de abril del 2017, sobre Avenida Plan de Ayala de la capital morelense.

Fue alrededor de las 10:20 de la mañana de ayer, cuando jueces de control y juicios orales del Primer Distrito con sede en Cuernavaca, dieron inicio con la audiencia, en donde la Fiscalía General de Justicia (FGE), presentó un total de ocho testigos de descargo, en donde realizaron un contrainterrogatorio.

Por tal motivo, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General, llamó a comparecer a cuatro testigos, entre ellos un ex empleado del empresario García Bejarano, quien manifestó que participó en la captura del homicida.

"Yo trabajé con Juan Manuel como chofer, era su chalán, yo iba adelante de él en la cabalgata en una camioneta negra, pero al escuchar y ver cómo este sujeto agredió a Juan Manuel con siete u ocho detonaciones, me hice para atrás para agarrar una pistola de goma, de inmediato lo corretee y unos policías y una moto lo detuvieron, si lo identificó y el agresor era esa persona, lo recuerdo bien porque yo lo viví", dijo.

Minutos después, fue mandado a llamar el segundo testigo de nombre Lucio "N", quien labora como elemento de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General, quien realizó el levantamiento de cadáver en las instalaciones del IMSS de Plan de Ayala, del municipio de Cuernavaca.

Posteriormente, fue mandado a llamar Carlos “N” quien labora como elemento policiaco adscrito a la Policía Montada, quien argumentó que inició su recorrido en conjunto con otro de sus compañeros desde una tienda departamental ubicada en avenida Plan de Ayala y posteriormente a la altura de Teopanzolco al escuchar detonaciones, uno de sus compañeros gritó para detener a la persona que había accionado su arma de fuego.

“Cuando un compañero de nombre Sergio me dijo que detuviera a la persona que accionó el arma de fuego, por ello, corrí junto con otro compañero para poder detener a esa persona, yo recuerdo cómo era el agresor, era de estatura como de 1.60”, dijo.

La cuarta testigo de nombre Merari “N” quien trabaja como perito química forense de la FGE, indicó que el 07 de abril del 2017, las autoridades le solicitaron una pruebas de radizonato de sodio (prueba que identifica si una persona cuenta con plomo para identificar si disparó un arma de fuego o no), por lo que en la mano izquierda salió negativo, mientras que en la mano derecha salió con plomo, situación que emitió en su dictamen.

Sin embargo, al momento de otorgar el interrogatorio a la defensa del imputado, el abogado de oficio cuestionó a Merari “N”, quien no había realizado su dictamen de forma correcta, debido a que antes de realizar la prueba de radizonato de sodio, no anotó el nombre del defensor particular, así como la firma de consentimiento del hoy imputado”, manifestó el litigante.

Por tal razón, el Tribunal Colegiado compuesto por tres jueces, decreto receso por un lapso de dos minutos, para posteriormente mencionar que sería hasta el próximo martes 27 de febrero del presente a las 11 de la mañana, cuando se lleve a cabo la reapertura del juicio oral.

Antecedente

A unas horas de que fue inaugurada la Feria Cuernavaca 2017, el organizador, Juan Manuel García Bejarano fue asesinado a balazos durante una cabalgata. El evento, que se ha hecho tradicional, se llevaba a cabo la tarde del jueves 06 de abril, previo al día de la inauguración de la feria que año con año se realiza justo en coincidencia con la Semana Santa.

Pasadas las 7 de la noche, al transitar por la avenida Plan de Ayala, unos metros antes del cruce con avenida Teopanzolco, un sujeto disparó hasta en seis ocasiones contra uno de los jinetes.

Se trataba del joven de 24 años de edad Juan Manuel García Bejarano, quien se ostentaba como organizador de la Feria de Cuernavaca este año, al frente del Grupo empresarial GB. Los testigos indicaron que el agresor pudo herir a la víctima hasta en cinco ocasiones y luego arrojó el arma al suelo y corrió en sentido contrario a la cabalgata.