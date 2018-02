Local

Erick A. Juarez

2018-02-23

-Exigen dictamen de transparencia de la construcción de un edificio de siete pisos

Habitantes de la calle Prolongación, del poblado de Ahuatepec, del municipio de Cuernavaca, exigieron a los directivos realizar un dictamen de transparencia de la construcción de un edificio de siete pisos que se lleva a cabo en la zona, luego de manifestar que hasta el momento han visualizado diversas afectaciones por las vibraciones que se realizan derivado a la obra de edificación, lo que ha provocado que vecinos de ese lugar padezcan enfermedades.

De acuerdo con una de las afectadas, Hortencia Arroyo, aseguró que desde que inició la obra de construcción, su domicilio particular ha presentado diversas afectaciones derivado del ruido y las vibraciones, ya que su esposo ha tenido la necesidad de acudir al médico, debido a los padecimientos que registra por la obra de los siete pisos de un edificio.

"Yo estoy dispuesta a vender mi casa, pero hasta la fecha los empresarios o la empresa que realiza la obra no me han respondido de las afectaciones de las cuales he sido objeto en mi propiedad, es lamentable que pase esta situación" (sic), dijo.

Por su parte, una de las denunciantes, Roselia Rivera Almazán, acusó que la obra dio inicio en noviembre del 2017, misma que se realiza en un manto acuífero, situación que fue informada a las autoridades del Ayuntamiento de Cuernavaca, por lo que en su momento colocaron los sellos de clausura y a pesar de ello, en días pasados, los empresarios los retiraron para continuar con las labores.

“Desde finales de noviembre del año pasado metieron sus máquinas, se hizo la demolición, consiguieron permisos pero nosotros como vecinos lo que pedimos es transparencia, lo que nosotros pedimos es que se transparente qué está haciendo Propaem, qué hizo el ayuntamiento”.