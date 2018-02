Local

Yesenia Daniel |

2018-02-23

Zacatepec, Mor.- Derivado de hechos violentos que se registran frecuentemente en esta zona sur, la primaria “Leona Vicario” de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez de la comunidad de Galeana, enseñó a sus alumnos el simulacro para protegerse de una balacera.

Este simulacro se llevó a cabo el pasado viernes y fue organizado por los maestros en coordinación con los padres de familia.

Los padres, consideraron que sí bien la violencia no es un tema que se debe normalizar, la realidad es que con mucha frecuencia se registran hechos violentos, muertes, ajustes de cuentas o amenazas entre criminales, por lo que al igual que está pasando son los simulacros de sismos, la población, incluidos los niños deben saber qué hacer en caso de que un evento de esta naturaleza llegara a pasar.

“En primera, los maestros se están preparando para enseñar a los niños qué hacer y evitar algún susto, afortunadamente no hemos tenido nada por el estilo aquí, sí se ha suscitado en la colonia pero fuera del horario de la escuela, que han sido en la madrugada, ha sido en fin de semana; afortunadamente no nos ha tocado aquí en la escuela pero no queremos que nos agarre fuera de lugar y queremos que los niños sepan qué es lo que se puede hacer. Se llegó a un acuerdo entre maestros y padres de familia para prevenir a los niños”, explicó María de Jesús Mejía, madre de familia.

El procedimiento que se realizó en la primaria “Leona Vicario”, fue: hablar previamente con los niños, cada maestro con su grupo; y explicarles que llevarían a cabo una actividad dándole las indicaciones de tirarse al piso y cubrir su cabeza sobre la nuca; para no generar más tensión, algunos maestros acordaron con los niños cantar una canción mientras se llevaba a cabo el evento. En el simulacro se usaron cohetes para emular los disparos de un arma de fuego.

Vale hacer mención que en la última jornada electoral de 2015, el Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo una consulta infantil en donde invitó a los niños a dibujar cómo percibían su entorno, en aquella ocasión no todos los dibujos de los niños que participaron fueron de lugares seguros o bonitos, pues destacó la percepción de los infantes que dibujaron escenas violentas como balaceras y ambientes lúgubres, lo que mostró a las autoridades el nivel de violencia que los menores perciben en el lugar donde viven.