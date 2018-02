Nosotros - TSJ. El poder cuestionado

Opinión

| José María Román Román

2018-02-23

En una democracia la independencia de los poderes es vital. Sin esa necesaria independencia el trabajo y las labores de gobierno tienden a la dictadura. La regla básica de que el poder ejecutivo propone, el legislativo aprueba y desaprueba o en su caso modifica y el judicial interpreta, es la regla de oro que hace que la sociedad tenga confianza en sus instituciones.

De hecho y por derecho, las propuestas de ley que por lo general, aunque no necesariamente parten del Ejecutivo tienen que ser sujetas a amplias decisiones y sesudos debates entre los parlamentarios elegidos por el pueblo para defender sus intereses y miembros del Congreso, en este caso del estado, tienen esa esencial labor de entrar al terreno de la discusión sobre cada ley o sus reformas que le sean puestas a su disposición para su aprobación. Discutir es por lo mismo la clave de la existencia del Congreso y la discusión lleva a su vez la obligación de cada uno de los legisladores de la obligada consulta con los sectores de la sociedad que representan en sus distritos con el objeto de generar leyes que armonicen a la sociedad y hagan funcional el desempeño de los diversos sectores que la integran. No hacerlo, como se ha acostumbrado en esta legislatura nos conduce a lo que tenemos a la vista: El sometimiento de un poder, en este caso el Ejecutivo, por encima del Legislativo y de paso, muy por encima del Judicial.

Lo preocupante es que ese poder, el Judicial, últimamente ha estado en la palestra pública y sobre todo ha sido fuente de diversos comentarios que deterioran su imagen más de lo que ya tenía en el pasado reciente. Los intereses políticos, por encima de los intereses legales, o los intereses personales, muy por encima de los intereses jurídicos que son el bien mayor a tutelar en el poder judicial, están siendo sujetos a discusiones que no deberían de darse. Generalmente de los tres poderes, es el judicial el que regularmente está en el ámbito de la discrecionalidad. No es común que ese poder exhiba sus diferencias porque es precisamente la ley la que tiene que ordenar a través de sus jueces y magistrados y ver que se aplique de acuerdo a su interpretación. Ellos, los integrantes del Poder Judicial son los primeros que deben aceptar someterse a la ley y es precisamente de lo que se acusa a la Presidenta del Poder Judicial, María del Carmen Verónica Cuevas López, de interpretar para sus intereses la ley y abstenerse de convocar a reuniones con los magistrados para revisar la conveniencias de interponer o no los recursos legales correspondientes respecto a la desaparición entre otros del Consejo de la judicatura. La reforma que con mensaje partió del Ejecutivo estatal donde se prolonga la permanencia de los magistrados hasta por 20 años también ha generado secuelas porque ese premio lo otorgó Graco al Poder Judicial para contar con su apoyo a fin de afectar al alcalde de Cuernavaca en sus aspiraciones al gobierno estatal, esta situación también la aprovechó el magistrado Orlando Aguilar para inconformarse. En el asunto de Cuauhtémoc Blanco al final no lo pudieron inhabilitar porque, el equipo de sus asesores interpuso los recursos necesarios para poder llegar hasta donde actualmente está, que es en condiciones de participar como candidato al gobierno estatal, en este caso por MORENA.

De encumbrar al Poder Ejecutivo el ex jugador del América es obvio que varias personas están en enfrentamiento y entre ellas la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, ya que si Cuauhtémoc ocupa la primera magistratura estatal como todo lo indica, habrá cuentas pendientes que pagar y es ahí donde precisamente está el peligro social del pésimo trabajo que realiza la titular del Poder Judicial porque habrá entonces un poder confrontado, si es que sigue en ese cargo. Otra cuestión señalada es el nombramiento del sustituto del licenciado Hertino Avilés Albavera donde se señaló la posibilidad de que el hermano de la Presidenta del TSJ ocupara su lugar, lo que indicaría un obvio tráfico de influencias. Los excesos en el uso o abuso del poder son peligrosos por las vertientes que presentan y una más que se puede contar de esta titular del TSJ es el de exhibirse ante el Ejecutivo y ante los medios como ministra religiosa que en unión de varios ministros más y ofrecen públicamente su apoyo al gobernador. Es decir, no guardó las distancias y fue imprudente al mesclar sus inclinaciones religiosas personales en un acto público. Con esto, también se da otro enfrentamiento que la cuestiona con los católicos morelenses que son la mayoría numéricamente hablando y que al igual que todos los demás recibieron el mensaje de que el poder judicial se rige públicamente por mandatos religiosos en un estado laico.

Ojalá se limen asperezas y ojalá, por lo tiempos en que vivimos se tomen las decisiones adecuadas para retomar el rumbo en ese poder tan vital para la justicia de los morelenses. Sin eso y sin dejar clara esa división e independencia de poderes, entraremos en conflictos como lo ha demostrado la historia en los que queda solamente es la violencia la que se tiene como respuesta.