BREVI@RIO... - El rector candidato

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2018-02-23

Para muchos la postulación del ex rector Alejandro Vera Jiménez a gobernador del estado se había diluido luego de su salida anticipada de la UAEM, en diciembre pasado, sin embargo la nominación que le hace el Partido Nueva Alianza no sólo demuestra que su carrera política tiene futuro, sino que ante las candidaturas de caballada flaca se convierte en una alternativa real para los ciudadanos.

Y es que luego de ser literalmente perseguido político del gobierno en turno, durante casi todo el sexenio, el ex rector ganó mucha popularidad, principalmente por la genuina decisión de ponerse del lado de las víctimas y de los que más padecen las consecuencias de las omisiones y abusos de las autoridades. El tema de las fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla, que hoy incluso siguen con repercusiones lastimosas hacia los familiares, así como su lucha social en contra de la violencia y la corrupción, le otorgaron autoridad moral y lo convirtieron en un ejemplo a seguir para muchos.

Desde la universidad, el rector decidió no pasar por alto, como muchos lo han hecho, las injusticias que por todos lados se han observado históricamente en el estado, y abandonando una posición cómoda prefirió emprender acciones de denuncia y de gestión para su solución, lo que significó pisar cayos e incomodar a las propias autoridades. En su posición, Vera Jiménez logró que las simpatías hacia sus acciones fueran compartidas por grupos sociales diversos y líderes representativos de los ciudadanos, que de igual forma han sentido o padecido el acoso, la omisión o los errores oficiales.

El asunto es que después de este largo trayecto de más de cinco años que el rector ha transitado en esa tesitura, y pese a tener un futuro resuelto como catedrático e investigador de la propia universidad, decidió cumplir lo que muchas veces ofreció, es decir, continuar aún después de dejar su cargo de rector, su lucha por mejorar el estado de las cosas en nuestra entidad y, sobre todo, para seguir en la pelea contra la violencia y la inseguridad, por la justicia y las garantías individuales, a favor de los que más padecen o los más vulnerables, y por la humanización de los actos de autoridad para el bienestar de la sociedad.

Y en esta lucha vaya que el ex rector Vera Jiménez no está solo, pues al conocerse su decisión de participar como candidato a la gubernatura, las reacciones por todos lados no se hicieron esperar y en su abrumadora mayoría de simpatías, lo que lo coloca como un contendiente de respeto que va más allá de lo que pudiera esgrimirse contra el Partido Político que lo ha postulado, y al que debe reconocerse el acierto de impulsar a un hombre honesto y con una abrumadora ventaja con respecto a sus contrincantes en el terreno de conocimientos, habilidades y capacidades. En particular, me gustaría ver el ex rector pronto en un debate con los demás aspirantes, nomás para que todos sepan de qué estamos hablando.

Lo demás que se diga de quien en un análisis serio y fuera de sesgos de ninguna índole, hizo tanto por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos durante su rectorado, y que repercutió en el cumplimiento de las aspiraciones de miles y miles de jóvenes del estado, son puras especulaciones, cuando no producto de mentiras y calumnias fabricadas y reproducidas hasta el cansancio por la vocería oficialista y los jilguerillos al servicio de la misma. La UAEM creció como nunca en su historia en infraestructura y cobertura, que sólo cuestiones naturales como el terremoto del pasado 19 de septiembre puedo opacar, pero no las acusaciones inventadas que tratan infructuosamente de manchar su trayectorias académica y política.

Si la sociedad está ávida de hombres que tengan como premisa recuperar el ejercicio de la política y del buen gobierno, como instrumentos reales al servicio y no para servirse de los ciudadanos, allí está Alejandro Vera Jiménez a las puertas de esa posibilidad, sólo falta que en las próximas elecciones se le otorgue un voto de confianza…

