Víctor Manuel Barceló R.

2018-02-23

Hace 4 años, por 1ª vez en Costa Rica -desde el fin de la guerra civil de 1948- la izquierda creció en su manifestación política, considerándole un peligro real para el modelo socioeconómico imperante, quedando como la 3ª fuerza electoral (posterior a una lucha unificada de todos los demás partidos y cámaras empresariales contra el Frente Amplio, al ubicarse momentáneamente en el primer lugar de intención de voto), lo que favoreció que ganara la presidencia por primera vez un partido denominado de “centro” fuera del bipartidismo que proverbialmente alternaba el poder.

El cambio de actores en el gobierno no tuvo transformaciones: el neoliberalismo continúa, junto a políticas anti-ambientales, represivas, fortaleciendo la corrupción, que burló, como nunca, la institucionalidad en los tres poderes de la República (el denominado caso del CEMENTAZO que es en realidad un conjunto de casos de robo y desfinanciamiento de la banca estatal). Hubo mejoras en cuanto a los derechos humanos de la población LGBTI pero graves e incesantes retrocesos en áreas, como las mujeres (campesinas, obreras, indígenas), y en educación. El extractivismo y la desnacionalización montaron sus reales en el territorio de Costa Rica. Ver: http://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1122530-330/primeras-detenciones-por-cementazo-en-costa-rica-gerente-del-bcr-e-importador

Se comprueba que la oligarquía puede controlar, con insólitas formas, la misma política territorial, abandonando u oxigenando la presencia corrompida de los partidos tradicionales, junto a la actuación de nuevos grupos de poder económico que se abren paso en busca de territorio y concurrencia. También funcionó introduciendo actores capacitados para inmovilizar ejes de articulación de las izquierdas y otras fuerzas progresistas, como: las que impulsan la ecología y diversidad sexual, “satanizadas” por grupos fanáticos al estilo Trump, transformando el discurso “políticamente incorrecto” fuera de norma, en un estilo atractivo para los sectores más excluidos, aunque no haya ofertas reales de solución a sus problemas.

Veamos también el poder de los grupos religiosos de inspiración Opus Dei o las franquicias norteamericanas de iglesias, de la teología de la prosperidad (neo pentecostales). Estas muestran su fuerza social y económica, presentándose como un actor nuevo y poderoso, que podrían influir, incluso definir la política nacional, tal y como lo realizan de manera calamitosa en países como Brasil, Honduras o Guatemala y presionan de algún modo, en los procesos electorales del resto de Latinoamérica y el Caribe, en virtud de que manejan recursos de diversa índole, con los que impulsan candidaturas afines a los intereses de esas congregaciones y grupos de poder.

A eso debe adicionarse que, en Costa Rica el monopolio de medios de comunicación es agudísimo. Se conoce un cerco informativo enorme y las redes, a pesar de la conectividad alta existente, no logran desintegrarlo. Se considera que ello se debe a que, el crecimiento del ciber-activismo, viene montado en la deserción de la movilización popular y la desmembración organizativa. Ello ocurre por los resultados no muy apreciados del 1er gobierno no bipartidista, y las debilidades ideológicas y organizativas de la izquierda política, que surgen desde la división del Partido Comunista histórico (1983), a pesar del importante crecimiento del Frente Amplio, que agrupa a casi todos los movimientos históricos y nuevos de la izquierda costarricense.

Lo expresado anteriormente no implica el olvido de los partidos políticos como ejes del avance a la democracia y el avance de esta –aunque mal suene- a una democracia representativa, incluyente, defensora de el hábitat de su territorio y del buen aprovechamiento de sus recursos para el bienestar de toda su población. Pero para que ello ocurra hay que trabajar mucho y acentuar una educación de excelencia –la de calidad nos iguala a los bienes producidos por la agricultura y la industria- Por ello habrá que consolidar el rol de los partidos políticos en nuestras democracias, evitar su repulsa, si bien sostener su desaprobación, para constituir un sistema de partidos adecuado a los intereses más sentidos de la población.

Los movimientos sociales y los grupos de interés o presión, pueden ser parte de algunos partidos cuando estos representan los intereses de grupos mayoritarios, del campo o de las ciudades. De aquí surgen los llamados partidos-movimiento. Pero también dichos movimientos u organizaciones pueden representar los intereses de empresarios o ciudadanos, que manejan temas específicos de su preocupación, cumpliendo un papel primordial en el terreno institucional, correspondiente al sistema económico, que es mayoritario en la Región. Funcionan estos grupos, como auxiliares en tareas como la incorporación y establecimiento de élites, preparación de leyes y puesta en marcha de políticas públicas, entre muchas más tareas que pueden desarrollar.

Con esas ideas retornemos al evento electoral de Costa Rica. En la 2ª vuelta, el progresismo parece no tener mucha oportunidad. Apenas si una intensa y presionada negociación, con alguno de los dos candidatos que pasaron al nuevo balotaje, de preferencia con el que aseguren el impulso a sus principios doctrinales y la conversión a políticas públicas, de lo más sustancial de sus compromisos con la población, podrá salvar la cara de los partidos y grupos de vanguardia, preparando una oportunidad para resurgir y vencer en las urnas. Esperemos la conformación de los agrupamientos de partidos y grupos que definirán el rumbo de Costa Rica, la democrática nación centroamericana. (Continuará)

