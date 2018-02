Local

Yesenia Daniel |

2018-02-22

-Piden no caer en pánico ante información de dudosa procedencia

Puente de Ixtla, Mor- Por dos días consecutivos pobladores del municipio de Puente de Ixtla reportaron haber sentido y sobretodo, escuchado, un movimiento en la tierra y una especie de rugido “como si se estuvieran desprendiendo piedras”. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó que el martes 20 de febrero de 2018, se registró un sismo de 3.7 grados de magnitud en escala de Richter a las 20:30 con epicentro en el noreste de Puente de Ixtla. La percepción de los habitantes fue cierta, aunque en el resto de los municipios que lo rodean el movimiento haya sido imperceptible.

En Puente de Ixtla está sucediendo lo que pasó entre los municipios de Tlaquiltenango y Jojutla, que luego del gran sismo del 19 de septiembre, en el cerro de Las Carpas sus habitantes escuchaban y sentían movimientos leves debajo de la tierra, aunque en los municipios de alrededor no se sintieran.

El primer movimiento perceptible en Puente de Ixtla ocurrió el lunes 19 casi a la misma hora que el del martes, el SSN registró un movimiento con epicentro en el vecino municipio de Jojutla en la misma escala de intensidad.

Ante ello, el director de Protección Civil del municipio, José Luis Pérez Ortiz, hizo un llamado a la población a mantener la calma y no caer en pánico ante información de dudosa procedencia que alerte sobre mega sismos o eventos catastróficos similares, pues subrayó que los terremotos no se pueden predecir.

“Le llaman microsismos, con 3.7 con epicentro en Jojutla, el día de ayer (miércoles) a las 20:30 horas de la noche volvimos a tener otro microsismo de 3.7 con la desgracia de que el epicentro fue aquí en Puente de Ixtla, son impredecibles los sismos nada más que la gente se alarma por el ruido que se escucha (pero) es algo normal cuando son los epicentros, no tengo todavía la certeza de que así sea porque recordemos que es algo nuevo que está pasando aquí en nuestro estado, no teníamos la desfortuna (sic) de ser zona sísmica o epicentros aquí en Morelos pero a partir de septiembre las cosas cambiaron y no nos queda más que prepararnos para alguna contingencia”, declaró.