



2018-02-22

-Sus integrantes no permitirán “planilla de unidad”; pelearán el triunfo que obtuvieron, dicen

Xoxocotla, Puente de Ixtla.- La Planilla Morada encabezada por Leonel Ceferino Díaz, que participó en el proceso electoral para ganar el Concejo Municipal que habrá de administrar el nuevo municipio indígena de Xoxocotla a partir del 1 de enero de 2019, informó ayer que pelearán el triunfo que obtuvieron en la pasada jornada electoral del 11 de febrero y el cual fue impugnado y cuyo recurso fue admitido por la delegación municipal indígena.

Hasta el 17 de febrero, la delegación municipal indígena –que es la encargada de la organización de las elecciones-, avaló la impugnación de las cinco planillas contrincantes y resolvió, con base en una serie de señalamientos en las cuales asegura se entregaron pruebas, anular los resultados de la elección del domingo 11 de febrero en la cual la Planilla Morada resultaba ganadora; y reponer las elecciones en un nueva jornada a finales de abril; no obstante ante el acuerdo de quienes encabezan las 5 planillas contrincantes la delegación aceptó que se formara una planilla de unidad por lo que ya no habría elecciones y se solicitaba al Congreso la toma de protesta, la objeción de la Planilla Morada es a todos estos acuerdos que ya se realizaron en semana y media en donde ellos no habían declarado todavía.

“Estamos presentes aquí para desmentir todo lo que se ha dicho, todas las personas que están inconformes, efectivamente el día 11 se llevaron las elecciones y estamos aquí para desmentir todo lo que se ha dicho, todo con pruebas, desengañar todo lo que los compañeros han publicado, puras falsedades que hasta el momento siguen y yo no sé qué es lo que están pensando pero por Usos y Costumbres llevamos esto, y yo les exijo que respetemos el triunfo de la Planilla Morada”, comentó Leonel Ceferino Díaz.

Ceferino Díaz destacó que hay un oficio de parte de Gobierno del Estado en donde no avalan la impugnación y se tienen que respetar los resultados de la jornada electoral del domingo 11 de febrero.

“Quiero decirles que ya tenemos la respuesta por parte del secretario de Gobierno al delegado interino Abel Solís, donde dice que no va a haber impugnación, no habrá otras elecciones, mucho menos lo que están pensando, ni se pueden juntar los cinco para hacer ellos los representantes, no puede haber nada de eso porque como ven aquí todos mis compañeros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, finalizó.