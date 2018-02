Justicia

| Pancho Rendón

Florentino Mayer levantó el Grupo Antisecuestros

Después de la caída del comandante Armando Martínez Salgado como jefe de la Unidad de Antisecuestros de la Policía Judicial por la muerte del secuestrador Jorge Nava “El Moles” en un evidente ajuste cuenta por un secuestro, dicho grupo se deshizo y de plano no había quién en esos momentos se atreviera a tomar las riendas de la “papa caliente”-

Y fue a la llegada del comandante Jaime Mateos Sánchez a la dirección de la entonces ya Policía Ministerial y después de evaluar a su mismo personal decidió nombrar al comandante Florentino Mayerstein, temido por los malos y conocido por la tropa como “El Mayer”, quien por su limpia trayectoria y carrera policial fue nombrado como jefe del Grupo de Antisecuestros.

De inmediato El Mayer, comenzó a reunir la gente que él conocía bien y que sabía les gustaba chambear, por lo que decidió llevarse como su segundo de abordo al comandante del desaparecido grupo de Los Lobos, Jorge Guerrero Ruiz “El Trompas” y a varios elementos, entre ellos al briagasdiarias de Galindo, e incluso como recién le había caído la bronca a Agustín Montiel y lo detuvieron en la SEIDO junto con su segundo de abordo Raúl Cortez Galindo El Mico, uno de los elementos de este último, Santiago Salgado ´El Nene´, le pidió “vida” al comandante Mayer, para que se lo llevara comisionado a su grupo e incluso en esos mismos días salió una generación de policías ministeriales de la academia entre los que se encontraba Manuel Machado (hoy jefe de la UECS), y de esa forma comenzaron a trabajar de forma coordinada y en conjunto para combatir la ola de secuestros que estaba en su apogeo y que apenas comenzaban las extorsiones telefónicas.

Desde el año 2000 al 6 de marzo del 2006, Mayer estuvo al frente de Antisecuestros y desmembró un total de 13 bandas en seis meses, y detuvo un total de 300 secuestradores en seis años, y en cuestión de extorsionadores atoró a 50 sujetos, detenciones realizadas en Guadalajara y Ciudad de México.

Hay que recordar que Mayerstein llegó a Morelos cuando se inició la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada y que dirigía Irineo Islas, e incluso el comandante Mayer participó en las investigaciones del niño Aurelio Cerón de 11 años en esos tiempos, a quien secuestraron a espaldas de Plaza Galerías, justo cuando salía de la escuela y dos sujetos se lo arrebataron a su mamá y se lo llevaron en un carro rojo con rumbo desconocido.

A partir de ese momento la investigación la llevó el comandante Mayer, por orden de Jorge Fernández Vázquez ´El Manotas´, siendo procurador Castillo Pombo, después Mayer fue cambiado a Jojutla, donde retomó el caso del niño Cerón y se abocó a las indagatorias, ya que como prueba de vida los secuestradores mandaron a su familia un dedo que le mocharon, pero a final de cuentas el menor fue liberado por el Mayer en una casa de Casasano en Cuautla y atoró a toda la banda que era conformada por 11 personas, 9 hombres y tres mujeres, que exigía 5 millones de pesos al papá como pago del rescate; la familia venía de Atoyac de Álvarez; todo fue gracias a la investigaciones y por intervenir las llamadas telefónicas.

Un comandante hace por la colaboración de sus agentes más no por uno solo, dijo Florentino Mayer, quien supo manejar y llevar bien a los elementos, incluso nunca le mataron a una sola víctima y no le quebraron a ningún compañero, ya que también entregó y devolvió pagos de rescate íntegros, por ello fue que fue reconocido a nivel nacional por haber disminuido los secuestros de forma considerable siendo el procurador Guillermo Tenorio; acudió a Quintana Roo para recoger el reconocimiento por disminuir los plagios; hay que recordar que Mayer sólo tenía 9 elementos y no como en la actualidad que cuentan con toda la tecnología, armas, equipo y patrullas, no que antes con menos recursos y rentando taxi sacó más trabajo que todos.

Desarticuló a la gavilla de Abel Díaz Lucas alias La Marrana; la banda de los Bolaños, de Emiliano Zapata; la de los Jaurez que secuestraban puras parejas y se trajo a 16 delincuentes del Estado de México, integrados por puras familias de secuestradores.

Fue a finales de 1999 desde ese entones Florentino Mayerstein se hizo cargo del Grupo Antisecuestros y no contaba con la tecnología que hoy en día tiene la UECS y fue hasta el mes de marzo del 2006, que llegó el coordinador de la Ministerial, Francisco Espinoza, quien lo quitó del grupo para asignar a Santiago Salgado El Nene, quien junto con Gerardo ´El Loco´ Maldonado, su pareja tomaron las riendas, pero al paso de los años El Nene decidió jubilarse y en su lugar quedó otro alumno del Mayer, Manuel Machado, quien aún continúa al frente de la UECS y que en los últimos meses ha capturado a 150 secuestradores y extorsionadores, sin que llegue a su jefe Mayer, quien se preocupaba por apañar a toda la banda no de un solo bando, esa no era chamba dijo claramente en entrevista, y destacó que todavía el licenciado Dimitriadis, lo nombró comandante de Investigaciones Especiales y sacó decenas de asuntos hasta que llegó el tijuanense Miguel Ángel Marín y decidió “abrir” a los policías de más antigüedad para poner a chavos inexpertos y la prueba está por el caos de inseguridad, violencia y ejecuciones que se viven a diario sin que nadie investigue nada, pues ya no existen INVESTIGADORES en la ahora llamada Policía de Investigación.