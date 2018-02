Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2018-02-22

TOLUCA, EDOMEX.- En total tres morelenses fueron convocadas para formar parte del seleccionado mayor de fútbol de la rama femenil, Lucero Ximena Cuevas Flores, quien va a su segunda nominación, además de las veteranas, Mónica Ocampo Medina y Karla Paola Nieto Castillo, la primera enfundada en la casaca de las Águilas del América y goleadora del pasado torneo, y en el presente está al frente en este departamento, y las otras dos con las Tuzas del Pachuca y han sido vistas jugando en el llano, lo que fue dado a conocer con toda oportunidad en este medio informativo.

Las tres seleccionadas se reportaron desde ayer y continuarán en la concentración hasta el sábado, en donde se sostendrán seis entrenamientos, de acuerdo a la información que se da a conocer en la página oficial de la Federación Mexicana de Fútbol, en donde se agrega que se tendrá una gira de preparación a Turquía, del 25 de los corrientes al ocho de marzo, y la lista oficial se tendrá el mismo sábado por la tarde, en donde se tendrá la relación de las equiperas que regresan a sus escuadras y quiénes se siguen directo a las tierras turcas, y por ahí se puede colar las tres morelenses, porque tienen gran capacidad

En la lista que se dará a conocer en la jornada sabatina, por la tarde, se incluirá a elementos que militan en escuadrones de Europa, con lo que se espera conformar una escuadra de primer nivel para esa gira al territorio turco, en donde se enfrentará a equipos que van a exigir, para que se conozca el potencial de las jugadoras para las competencias de corte oficial y que se están acercando a pasos agigantados.

Se incluye a varias futbolistas que se encuentran en escuadrones de las universidades de Estados Unidos, y mientras no se tenga la confianza plena en las equiperas nacidas en la nación mexicana, se recurrirá a las que tienen lazos con la Unión Americana, como en esta oportunidad, pese a que ahora no se tiene el pretexto de que no se cuenta con una liga, porque se cuenta con ella y se tiene a elementos de alta calidad, pero parece que se seguirá con el malinchismo y se le dará cabida a lo fuereño y algunas veces al fútbol nacional para la conformación de los representativos mexicanos en justas de carácter internacional.