Observador político - Se agrava la crisis en el Impepac

Gerardo Suarez

2018-02-22

Lo que sucede en el Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, es preocupante, triste y lamentable, ya que por un lado, el Ejecutivo no les ha entregado algo así como 200 millones de pesos que les ha impedido contratar abogados, técnicos electorales, personal administrativo, tampoco se ha hecho la promoción del voto y está en riesgo el PREP por la falta de dinero, sin embargo, lo que si hubo, y ahí sí se pusieron de acuerdo, fue un autorizarse un incremento salarial para los siete consejeros electorales y todo el personal sin importar que no tienen presupuesto.

INE, OMISO DEL OPLE EN MORELOS.- El Instituto Nacional Electoral es el responsable de vigilar el buen funcionamiento de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), sin embargo, a pesar de que han sido llamadas a la Ciudad de México los siete consejeros ante las pifias, divisiones y conflictos internos que han generado por no ponerse de acuerdo y anteponer sus intereses personales por los del instituto, todo ha quedado en llamadas de atención, puesto que la Junta de Gobierno del INE y su delegado Pablo Sergio Aiespuro Cárdenas han consecuentado todo lo que sucede en ese instituto. Todos tratan de “nadar de a muertito”, haciendo parecer que está bien el ambiente cuando el realidad es una grosería lo que sucede.

Tan solo un ejemplo, donde ralla en la estupidez al despedir personal injustificadamente sin importa su experiencia, capacidad, talento y peor aún con varios años de servicio solo por sus grillas baratas. Lo malo, y valdría la pena conocer de manera directa el sentir de los consejeros, si cuentan con el dinero suficiente para liquidar a quienes fueron echados del órgano electoral por sus diferencias y en pleno proceso que según los especialistas, será de los más reñidos en la historia de Morelos.

Por lo tanto, ante todo lo que está pasando en el IMPEPAC el INE tiene mucha responsabilidad por lo tanto, tienen que voltear a ver de inmediato no solo a ver lo que está pasando, sino que tiene que poner orden y ubicarlos a todos en su justa dimensión, porque no hacerlo, podría dejar crecer la bomba de tiempo que se está cocinando en el órgano electoral local e incluso, las elecciones pueden estar en riesgo con tantos problemas internos que repercutirán en el desarrollo del proceso.

A pesar de lo complejo, hasta el momento el IMPEPAC no ha realizado la contratación de los técnicos electorales, quiénes tienen que hacer exámenes de conocimientos generales y técnico electorales, y ser capacitados en varias fases, así como cumplir con requisitos previamente solicitados. Proceso que está en el anonimato.

Pero además, son estos funcionarios quienes tienen que asistir a cada consejo distrital y municipal del Estado, por lo tanto no tiene hoy en día el IMPEPAC la infraestructura humana para poder llevar a cabo una elección transparente, participativa, democrática y con aquellos valores que tanto pregonan por una sencilla razón: no cuentan con recursos. Otro dato, en octubre del 2014 ya había sido contratados a los técnicos electorales, hoy tristemente no han hecho absolutamente nada.

SIN DINERO PARA LA DOCUMENTACIÓN.- A pesar de que ayer fueron a las instalaciones de Talleres Gráficos de la Nación los consejeros electorales, la falta de dinero para el pago del dinero que se requiere, está en duda, sin importar que ya existía con anterioridad una carta compromiso para la documentación electoral. Sin embargo, algo que no solo es preocupante sino delicado es que hasta el momento, los consejeros no hayan hecho la licitación para la adjudicación electoral, y esto abona a poner en riesgo la elección. El recurso que se requiere al menos para toda esta actividad que es el pago de la documentación, las boletas, casillas y la clasificación se requiere alrededor de 15 millones de pesos que no tiene el órgano electoral pero más grave aún, no han hecho ninguna queja o acción legal para evitar que ellos incurran en omisión por lo que se pudiera generar antes, durante o después de las elecciones del primero de julio.

MINIMIZAN PROBLEMA DEL PREP.- Para impulsar este programa, los consejeros argumentan que requieren más de 18 millones de pesos que tiene que entregarles el Ejecutivo con la finalidad de evitar, posibles triunfos por adelantado que ponga en riesgo al ganador. Solo recordar que es una obligación de todos los Oples el tener este programa. Y es que en las elecciones anteriores se hicieron inversiones millonarias importantes como el SAIT (cuarto de cómputo donde están todos los servidores técnicamente para hacer el PREP) y por tanto, tendrán que ponerlo en marcha por ser más que urgente sin pedirle permiso o autorización a gobernador como lo pretenden.

Además, aquí también tendrá mucho que decir el INE sino puede la Junta General en Morelos, se tendrá que actuar desde la Ciudad de México, porque cuentan con alrededor del 60 o 70 por ciento de la infraestructura además de que ya aprobó el Comité Técnico que trabajaría con el Instituto Nacional Electoral. Seguro tienen ya registro en México de lo que está sucediendo en Morelos así como de las declaraciones en las que hacen menor el tema del PREP.

Sólo recordar que a nivel nacional durante la administración de Luis Carlos Ugalde el PREP falló, tuvo muchos yerros y al final, ese fue lo que provocó la salida del consejero presidente.

Pregunta: ¿SI no hay dinero para el PREP, habrá dinero para los debates?

