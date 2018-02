Opinión - Militantes de Morena con intenciones de unidad

Opinión

Isaías Cano Morales

Dentro de los partidos políticos es muy frecuente escuchar el llamado término de la “unidad” dirigida tal expresión a unificar voluntades y acciones de militantes en torno a proyectos, programas, ideología y sobre todo, en tiempos de elecciones a candidatos que se postulan a cargos de elección popular.

Generalmente son expresiones abstractas y demagógicas que adornan discursos para apuntalar posicionamientos y arengas hacia tal o cual objetivo político; y poseen porción de abstracción toda vez que la unidad, entendida como apoyo total a un proyecto o acción o persona que enarbola planes de gobierno en diversos ámbitos de la función pública, esa pretendida unidad no es posible su concreción por más que se presuma de ello. Siempre se dan las discrepancias y objeciones.

En MORENA como en las demás formaciones políticas las arengas a la unidad de militantes en apoyo a la doctrina, proyecto, objetivos y acciones concretas que ese partido concibe y persigue para lograr los cambios políticos sociales y económicos trazados, se entienden dentro de las estrategias de las que echan mano dirigentes, cuadros medios y activistas.

MORENA ANTE EL RETO DE UNIFICAR VOLUNTADES Y ACCIONES.- Sin duda el líder indiscutible de Morena, AMLO hoy candidato a la presidencia de la República es un factor de unificar expectativas, voluntades, esfuerzos y coincidencias alrededor de un renovado proyecto de gobierno; de ahí que son explicables las tendencias del voto a su favor que hasta hoy se expresan en diversas consultas de opinión y que muy posiblemente se reflejen, si no hubiere sorpresas, en las elecciones presidenciales el uno de julio. Está visto, AMLO es un singular polo de atracción política indiscutible, su fama, trayectoria, ejemplo de honradez y congruencia así como firmeza de principios lo fortalecen moral y políticamente frente a sus adversarios. Ello no sorprende ni se considera ilógico que haya quienes no coincidan ni concuerden con las ideas y pensamiento en torno al proyecto político ya conocido, como de ejercer eventualmente un gobierno con las características que el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia ha dado a conocer al grueso de la sociedad mexicana.

No obstante, el partido Morena, es de palparse, a diferencia de AMLO carece del gran capital de credibilidad y confianza ante militantes y ciudadanos simpatizantes habida cuenta la disparidad de conductas y directrices impuestas al partido que no concuerdan, ni congruentes con un discurso que reitera el propósito de hacer política distinta al del sistema que prevalece. En Morelos, los responsables de dirigir a esta fuerza han sido causantes de la dispersión de la militancia, de no saber encausarla ni menos organizarla, incluso de promover el “grupismo” y de ahí la no capitalización de Morena como fuerza política que convenza, que inspire confianza y sea ejemplo de un actuar diferente de las llamadas mafias partidarias.

En este estado, a escasos cuatro meses de las elecciones en la que estará en juego la gubernatura del estado, la presidencia de Cuernavaca, la elección de diputados federales, locales y presidentes de ayuntamientos, no es visible una efectiva y real estructura, tampoco una verdadera organización ni menos una conducción política con visión y altura de miras a la que está obligada la estructurar la alianza Morena, Pes y PT. Olvidan dirigentes, que partidos como PRI, PRD, PAN tienen armadas sus estructuras en los municipios quizá mejor de las que puedan tener los tres partidos coaligados. En reuniones de militantes de Morena, como la del jueves 15 realizada en Cuernavaca con representación de varios municipios se dejó ver la preocupación, primero de la falta de unidad de Morena y segundo de la organización necesaria para la ya próxima confrontación política electoral.

El senador Rabindranath es el responsable en Morelos del andamiaje organizativo, con todo lo que esto implica, corresponsable es de tales tareas es el Comité Directivo Estatal y el Consejo; involucrados son también dirigentes del PT y Pes. Se preguntan los militantes de Morena, huérfanos de información, si los dirigentes de los tres partidos, el coordinador estatal, los enlaces y organizadores municipales han iniciado ya trabajos tendientes a la gran tarea de promoción y defensa del voto entre otras?

El propósito de militantes es continuar encuentros con miras a la unidad y organización como la efectuada el pasado 15, empero, junto a estos esfuerzos deberá jugar su papel las dirigencias de Morena Pes y PT, pues los tres van en el mismo barco que requiere por fuerza un inteligente timón. La ingenuidad y la excesiva confianza no deben tener espacio. Graco y su hijastro no son ajenos a lo que hace Morena, algunos dicen, tienen desde cuando dentro del mismo partido espías u orejas que dan cuenta a sus jefes de lo que hace y dejan de hacer las fuerzas contrarias al PRD,PRI PAN, las cuales unirán estrategias, sin duda, contra la Alianza Morena, PT y Pes.

