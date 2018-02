El Tercer Ojo - Pensamiento y elección o el orden extraño de los pensamientos.

Opinión

| J. Enrique Álvarez Alcántara

2018-02-22

Apreciados lectores que siguen esta columna semanal en el Diario El Regional; debo decir a ustedes que he elegido el título de esta colaboración --una vez que hube concluido la serie dedicada a las metáforas fundadas en el deporte-ciencia del ajedrez para interpretar la política electoral que se avecina en nuestro México y, particularmente en nuestro estado de Morelos—, para expresar lo que en esencia me proponía valorar como elemento esenciales para la reflexión en torno a las elecciones que se avecinan y los recurso con los que contamos los ciudadanos para valorar, analizar, reflexionar, elegir y, en consecuencia, actuar en torno a tal suceso.

El título de esta colaboración integra el que lleva un estudio psicológico realizado con campeones mundiales de ajedrez, así como con jugadores profesionales del mismo, por el Psicólogo Adrián D. de Groot, publicado por vez primera en lengua alemana en al año de 1946 y traducido y publicado en lengua inglesa en el año de 1965 y, el libro recién publicado este año 2018, del Neuropsicólogo portugués Antonio Damasio, dedicado a cuestiones relacionadascon la vida, los sentimientos y el quehacer cultural y su impacto sobre el orden que siguen nuestros pensamientos a la hora de decidir y actuar. El primer libro se intitula Thought and Choice in Chess y el segundo TheStrangeOrder of Things.

Como resulta claro, a partir de la reciente serie que escribí, los aspirantes a gobernar el estado de Morelos, los partidos y coaliciones que proponen proyectarse a través de dichos candidatos, así como ciertos grupos fácticos de poder económico, político o sociocultural, buscan –háganlo explícito no, mientan en lo que dicen o no—atraer o seducir a los ciudadanos que pueden ejercer su voto para que otorguen el mismo a su partido, coalición, plataforma o candidato.

Quiero salir ahora de este nivel de análisis para plantear el que corresponde a los ciudadanos que podemos y queremos –o no— ejercer tal Derecho.

Naturalmente, las interrogantes iniciales de este ejercicio conducen a responder las cuestiones siguientes: ¿Qué es lo que debemos considerar como elementos de juicio esenciales e irrenunciables en nuestro análisis, reflexión y pensamiento o razonamiento para decidir y actuar en consecuencia? ¿De qué recursos ético-políticos e ideológicos, no serviremos para dicho proceso analítico? ¿Qué niveles de análisis serán los esenciales en la reflexión o discurrir de nuestro pensamiento en torno a nuestro objeto de análisis y elección?

Como podemos percatarnos, estimados lectores, he utilizado cuatro categorías que serán esenciales en este discurrir del pensamiento y la elección. La primera es la del objeto de análisis, la segunda se refiere a los niveles de análisis, la tercera contempla el proceso de análisis y la cuarta la elección, independientemente de cuál sea ésta.

El objeto de análisis, sin duda alguna, se refiere al ejercicio de la política electoral como elemento único de una concepción y práctica de una Democracia Representativa. Es decir, un día, el de las elecciones, existimos políticamente para elegir y delegar nuestra capacidad de actuación política en quienes se proponen ganar el espacio político de poder y, una vez electos, éstos, consulten o no a quienes los eligieron, hagan caso o no a los ciudadanos, decidan el curso de la vida política nacional y estatal o municipal. El resto del tiempo que dure su cargo representativo, los ciudadanos dejamos de existir para la vida política nacional, estatal o municipal y, nuevamente, durante el siguiente proceso electoral cobramos vida para ser objeto de campañas de seducción política y que otorguemos nuestro ansiado voto.

Aquí se encuentra el quid del objeto de análisis.

¿Cuál es el sentido y valor de esta concepción de democracia y participación política para nosotros como ciudadanos? ¿Es suficiente con votar para asegurar que nuestro proyecto o idea de nación, estado o municipio pueda ir construyéndose, o se requiere algo más? ¿Si fuese necesario algo más qué es ese algo más?

Una vez resuelta esta cuestión podemos trascender las interrogantes hacia otros niveles de análisis que, seguramente, en las sucesivas colaboraciones iremos desbrozando.